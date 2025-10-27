Así fue el inesperado reencuentro entre La Liendra y Altafulla tras la ruptura con Karina García

La amistad entre La Liendra y Altafulla ha demostrado ser mucho más que una simple conexión entre creadores de contenido, por lo que compartieron un almuerzo en casa de La Liendra, encuentro que rápidamente se volvió tema de conversación entre sus seguidores.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, mostró a su amigo disfrutando de un almuerzo casero, arroz chino, mientras hablaban sobre los nuevos caminos que cada uno está tomando, especialmente Altafulla, quien atraviesa una etapa de cambios significativos en su vida personal y profesional.

¿Cómo fue el reencuentro entre La Liendra y Altafulla en Medellín?

En la historia que publicó La Liendra se le puede ver bromeando con Altafulla y diciendo que estaba feliz de recibirlo en su casa, ahora en Medellín.

El encuentro sirvió para ponerse al día sobre los nuevos proyectos de cada uno, pero también para hablar de las transformaciones que ha vivido Altafulla tras su separación de Karina García. A pesar de que su ruptura fue muy mediática, el creador de contenido ha optado por enfocarse en su crecimiento personal y profesional, y así lo dejó ver durante la charla.

¿Cómo es la nueva vida de Altafulla después de su separación?

Altafulla contó que está atravesando una etapa de renovación y estabilidad, uno de los aspectos que más llamó la atención fue su reciente compra de una casa en la ciudad de Medellín, un sueño que venía construyendo desde hace tiempo.

Además, reveló que adquirió un carro de alta gama, y compartió un adelanto de su más reciente proyecto musical, una versión moderna de “Los caminos de la vida”, tema tradicional que reinterpretó con un estilo más urbano y melódico.

¿Qué se viene para La Liendra y Altafulla en sus carreras?

Más allá del almuerzo y las anécdotas personales, La Liendra aprovechó el encuentro para recordar que su amistad con Altafulla viene desde mucho antes de su paso por La casa de los famosos Colombia.

Ahora, con Altafulla radicado en Medellín, La Liendra afirmó que tienen varios planes en conjunto y aunque no dio detalles, dejó entrever que se vienen colaboraciones en redes, contenido musical y posiblemente nuevos proyectos audiovisuales.