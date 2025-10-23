Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano desató rumores de romance con Felipe Zapata tras curioso comentario en redes

El comentario de Aida Victoria Merlano en una foto de Felipe Zapata reavivó rumores sobre una posible relación sentimental.

Un comentario de Aida Victoria que aumentó los rumores con Felipe Zapata
Un comentario de Aida Victoria Merlano reavivó rumores sobre una posible relación sentimental / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Las especulaciones sobre la vida sentimental de Aida Victoria Merlano no se detienen. Esta vez, un comentario en una publicación del empresario Felipe Zapata, con quien ha sido relacionada en las últimas semanas, la volvió tendencia en redes sociales.

¿Por qué Aida Victoria Merlano avivó los rumores de romance con Felipe Zapata?

Después del revuelo que han generado las versiones sobre su vida sentimental, Aida Victoria Merlano volvió a ser tendencia al interactuar en redes con el empresario Felipe Zapata.

En una fotografía donde el paisa aparecía disfrutando de la playa del Carmen, en Ciudad de México, la creadora de contenido sorprendió con un comentario que no pasó desapercibido entre sus seguidores:

“¿Dónde es eso? Pa ir. Gracias”, escribió.

Aida Victoria Merlano avivó los rumores de romance con Felipe Zapata
Aida Victoria Merlano sorprendió con comentario en la foto de Felipe Zapata / (Foto del Canal RCN)

Aunque la frase parecía casual, muchos usuarios interpretaron el gesto como una muestra de confianza entre los dos, lo que rápidamente encendió las redes.

Diversos portales de entretenimiento recordaron que las coincidencias entre ambos no son nuevas. Desde finales de septiembre, los internautas han señalado detalles que apuntan a una conexión más allá de la amistad.

¿Qué indicios vinculan a Aida Victoria Merlano con Felipe Zapata?

De acuerdo con publicaciones en cuentas de entretenimiento, ambos habrían coincidido en varios lugares y momentos. Los internautas aseguran que las historias de Instagram de ambos muestran escenarios similares y fechas cercanas.

En una de ellas, Aida Victoria apareció en una habitación muy parecida a la que Zapata mostró días antes. En otro video, algunos usuarios afirmaron reconocer la risa de la influencer en el fondo de una grabación del empresario, aunque esto no ha sido confirmado.

Además, en redes sociales afirman que fueron vistos juntos en Medellín y posteriormente en Cancún.

Los internautas sostienen que ambos habrían compartido entrenamientos en un mismo gimnasio, reforzando la versión de que estarían compartiendo mucho tiempo juntos.

¿Qué ha dicho Aida Victoria sobre su situación sentimental?

Hasta el momento, Merlano no ha confirmado ni desmentido el presunto vínculo con Zapata.

La creadora de contenido ha preferido mantener la reserva sobre su vida amorosa desde su separación de Juan David Tejada, ocurrida días después del nacimiento de su hijo Emiliano.

¿Qué ha dicho Aida Victoria sobre su situación sentimental?
Aida Victoria habla sobre su situación sentimental / (Foto del Canal RCN)

En su momento, explicó que necesitaba un tiempo para enfocarse en su bienestar emocional y en su maternidad. Desde entonces, ha retomado sus proyectos digitales y continúa compartiendo contenido de manera constante.

Mientras tanto, los seguidores siguen atentos a cualquier interacción entre ambos, pues cada gesto o comentario —como el que originó esta nueva ola de especulaciones— se convierte en tema de conversación viral.

