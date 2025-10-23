Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de Karol G mostró su “nueva versión” y dejó claro que no necesita filtros

La hermana de Karol G reapareció en redes mostrando su nueva imagen y un mensaje de empoderamiento que muchos tomaron como indirecta.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Hermana de Karol G confesó que se realizó intervención médica.
¿Qué dijo la hermana de Karol G tras su reciente cirugía? | AFP: Theo Wargo

La hermana de Karol G, Verónica Giraldo, subió a Instagram un carrusel de fotografías que reflejan su proceso de recuperación posparto, donde muestra con honestidad cómo ha vivido su transformación física y emocional tras convertirse en madre, acompañando las fotos con un mensaje de aliento dirigido especialmente a todas las mujeres que atraviesan una etapa similar.

¿Cuál fue la publicación de Verónica Giraldo que motivó a sus seguidoras?

Verónica inició su publicación con un mensaje esperanzador para las madres que están en proceso de aceptación y recuperación después del parto y sobre la importancia de confiar en los tiempos del cuerpo por la fortaleza que representa haber dado vida.

 

“Confía en el proceso”, escribió, destacando que su camino también fue difícil, pero que aprendió a valorar cada cambio con amor y aseguró que tardó más de un año en sentirse nuevamente cómoda consigo misma.

¿Cómo ha sido la rutina de recuperación posparto de Verónica Giraldo, hermana de Karol G?

Verónica explicó que su transformación se ha basado en hábitos saludables y un enfoque integral del bienestar, además eliminó azúcares, harinas, grasas y bebidas gaseosas de su dieta, reemplazándolas por agua, café sin azúcar y té natural.

Verónica Giraldo reapareció con look renovado y mensaje que muchos tomaron como indirecta. | AFP: Theo Wargo y Giorgio Viera

Complementando este proceso con tratamientos en spa, masajes, uso constante de faja y, sobre todo, una actitud positiva frente al espejo cada día, asegurando que, aunque aún no ha llegado al punto que desea, hoy se siente orgullosa de lo que ha logrado, repitiéndose a sí misma frente al espejo: “¡Qué chimba de mujer!”

¿Quién es y a qué se dedica Verónica Giraldo la hermana mayor de Karol G?

Verónica Giraldo se ha consolidado como creadora de contenido, quien a través de su cuenta VeroTips, ha construido una comunidad de más de un millón de seguidores que siguen su contenido sobre maquillaje, maternidad y bienestar emocional.

¿Por qué la hermana de Karol G se realizó un procedimiento médico? | AFP: Theo Wargo y Romain Maurice

Por lo que su reciente publicación reafirma el mensaje que siempre ha transmitido de que cada mujer es hermosa en su proceso, valiente por sus batallas y fuerte por todo lo que ha superado.

