Yina Calderón habló de depresión tras polémica por su retiro de Stream Fighters 4

Yina Calderón vuelve a dar de qué hablar en medio de la polémica que enfrenta por haberse retirado de su enfrentamiento con Andrea Valdiri en Stream Fighters, apenas 10 segundos después de haber comenzado. Pues hace pocas horas, la influenciadora abordó el tema de la depresión y la salud mental durante su más reciente programa de chismes y escándalos.

¿Yina Calderón sufre de depresión a causa de las polémicas que protagoniza? Esto dijo

En su más reciente transmisión en vivo de su programa de chismes y escándalos en donde suele tocar diversos temas polémicos, la mayoría protagonizados por ella, Yina Calderón se refirió a todo lo ocurrido tras su retiro de Stream Fighters 4.

Hermanas de Yina Calderón se burlan de ella por renunciar a 'Stream Fighters 4' y ella así les responde. (Foto: Canal RCN)

La polémica influenciadora reveló que poco después de que saliera del recinto recibió una llamada de la esposa de Carlos, mánager de Westcol y organizador del evento, para saber cómo se encontraba, pues eran consientes de todo lo que desencadenó su decisión de no enfrentarse a su rival siendo la p3lea estelar.

Ante esto, Yina Calderón aprovechó para dejarle claro a todos los internautas que ella se encontraba bien y que no le afecta el hate que recibe a causa de sus acciones. Así mismo, aseguró que nunca ha experimentado ansiedad o alguna enfermedad que afecte su salud mental.

Yina Calderón se sorprendió al ver que sus hermanas se burlaron de ella. (Foto: Canal RCN)

“Eso quiero aclarárselo a la gente: no te pongan a pensar que yo estoy mal, bebé, a mí no me da depresión; la depresión y la salud mental es algo que de verdad existe. Pero yo, gracias a Dios, yo no sé cómo me hicieron mis papás, qué me dieron de comer de chiquita, pero yo nunca he sentido la depresión”

¿Cómo fue el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Validiri en Stream Fighters 4?

Vale la pena recordar que la molestia de los internautas y asistentes al Stream Fighters 4 se debió a la decisión de Yina Calderón de haberse subido al ring de boxeo sin, a juicio de ellos, tener la preparación suficiente para enfrentarse a su contrincante y tomando la salida “fácil” de retirarse y darle la victoria a Valdiri sin tan siquiera intentarlo.