La Segura causa sensación en la antesala de los Premios Billboard 2025: ¡Como panelista!

La creadora de contenido conocida como La Segura se mostró emocionada durante el evento previo a los Premios Billboard de la Música Latina 2025, el cual se realiza este jueves 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami.

¿Cómo brilló La Segura en la antesala de los Premios Billboard 2025?

A través de sus redes sociales, la influencer compartió parte de su experiencia en la alfombra del evento, donde lució un outfit formal con vestido y blazer satinado, con el que acaparó miradas por su estilo elegante y naturalidad frente a las cámaras.

Durante la jornada, La Segura tomó el micrófono de Billboard y subió a la tarima junto a varios creadores de contenido, entre ellos la mexicana Karime Pindter, reconocida por su participación en La casa de los famosos México.

Más tarde, la caleña se mostró muy emocionada tomándose fotos y atendiendo entrevistas, disfrutando de cada instante de esta celebración que antecede al gran evento de esta noche.

Sus seguidores no tardaron en llenar las redes de comentarios, elogiando su participación y destacando lo radiante y segura que se veía en uno de los escenarios más importantes de la música latina.

¿Por qué La Segura estaba disfraza con Lele Pons?

Recientemente La Segura y Lele Pons se mostraron compartiendo juntas en una fiesta de disfraces, aprovechando su visita a los Estados Unidos.

La creadora de contenido y la cantante venezolana-estadounidense comparten una amistad cercana que trasciende las redes sociales.

En 2024 también compartieron momentos especiales, como su colaboración en un video y la publicación conjunta de fotos donde ambas mostraron ecografías de sus bebés.

En el video compartido por La Segura, se le ve usando un disfraz que representa una parte de Slinky Dog, uno de los juguetes de Andy en la película Toy Story.

Por supuesto, el video también generó cientos de reacciones entre los usuarios, quienes comentaron cosas como: “Mamás y mamacitas en diversión de Halloween ¡Bravooo!” y “Lo que hace la maternidad”.

Además, no podía faltar la reacción de Ignacio Baladán, esposo de La Segura y padre de su hijo, quien escribió: “Son demasiado”.