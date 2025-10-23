Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura causa sensación en la antesala de los Premios Billboard 2025: ¡Como panelista!

La Segura se mostró emocionada en la antesala de los Premios Billboard 2025 con otros influencer reconocidos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura deslumbra con su elegancia en la antesala de los Billboard 2025
El look con el que La Segura impactó en los Billboard. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido conocida como La Segura se mostró emocionada durante el evento previo a los Premios Billboard de la Música Latina 2025, el cual se realiza este jueves 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami.

Artículos relacionados

¿Cómo brilló La Segura en la antesala de los Premios Billboard 2025?

A través de sus redes sociales, la influencer compartió parte de su experiencia en la alfombra del evento, donde lució un outfit formal con vestido y blazer satinado, con el que acaparó miradas por su estilo elegante y naturalidad frente a las cámaras.

Durante la jornada, La Segura tomó el micrófono de Billboard y subió a la tarima junto a varios creadores de contenido, entre ellos la mexicana Karime Pindter, reconocida por su participación en La casa de los famosos México.

Artículos relacionados

Más tarde, la caleña se mostró muy emocionada tomándose fotos y atendiendo entrevistas, disfrutando de cada instante de esta celebración que antecede al gran evento de esta noche.

Sus seguidores no tardaron en llenar las redes de comentarios, elogiando su participación y destacando lo radiante y segura que se veía en uno de los escenarios más importantes de la música latina.

¿Por qué La Segura estaba disfraza con Lele Pons?

Recientemente La Segura y Lele Pons se mostraron compartiendo juntas en una fiesta de disfraces, aprovechando su visita a los Estados Unidos.

Artículos relacionados

La creadora de contenido y la cantante venezolana-estadounidense comparten una amistad cercana que trasciende las redes sociales.

En 2024 también compartieron momentos especiales, como su colaboración en un video y la publicación conjunta de fotos donde ambas mostraron ecografías de sus bebés.

En el video compartido por La Segura, se le ve usando un disfraz que representa una parte de Slinky Dog, uno de los juguetes de Andy en la película Toy Story.

Por supuesto, el video también generó cientos de reacciones entre los usuarios, quienes comentaron cosas como: “Mamás y mamacitas en diversión de Halloween ¡Bravooo!” y “Lo que hace la maternidad”.

Además, no podía faltar la reacción de Ignacio Baladán, esposo de La Segura y padre de su hijo, quien escribió: “Son demasiado”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yana Karpova lanzaría sutil mensaje a Marlon sobre aumentar la familia Marlon Solórzano

Yana Karpova: crecen los rumores de ruptura con Marlon tras su viaje a Rusia

La creadora de contenido Yana Karpova volvió a su natal Rusia, pero su ausencia junto a Marlon Solórzano encendió las alarmas.

Internautas le piden a Karina García que no se haga la víctima Karina García

Internautas se cansan de Karina García y le piden dejar el papel de víctima

Karina García cansó a usuarios de redes sociales, quienes le piden que deje de victimizarse por todo lo que le ocurre.

Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Juan David Tejada desata controversia con decisión sobre su bebé, ¿Aida Victoria lo permitirá?

Juan David Tejada reveló la relación que tiene con su hijo y lo que está pensado hacer con el bebé.

Lo más superlike

Fallece la actriz de 9-1-1 Isabelle Adora Tate Viral

¡Luto en el cine! Muere reconocida actriz de la serie 9-1-1 a sus 23 años de una extraña enfermedad

La famosa actriz falleció a los 23 años, tras luchar contra una grave enfermedad, según se confirmó en las últimas horas.

Valentina Taguado reveló su opinipon sobre uno de los aspirantes a La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentina Taguado reveló quién sería un buen elemento de los aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe Talento internacional

Reconocida modelo causa preocupación tras confirmar que padece de aneurisma cerebral: esto se sabe

Angie Miller aclara rumores que la relacionan con el caso B-King. Talento internacional

Angie Miller aclara su vínculo con B-King y pide respeto tras más de un mes de su fallecimiento

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos Talento internacional

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos