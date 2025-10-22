Valentina Taguado habló de su relación con Patricia Grisales: “no quería trabajar conmigo”

Luego del comentado disgusto entre Valentina Taguado y Patricia Grisales en MasterChef Celebrity Colombia, la locutora decidió referirse públicamente al tema y aclarar qué ocurrió realmente durante el reto de equipos.

Artículos relacionados Karina García El gesto de Altafulla con Karina García tras su enfrentamiento que causó revuelo

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre su relación con Patricia Grisales?

Durante una transmisión del programa ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, la participante explicó su punto de vista sobre un episodio en el que ella y Patricia Grisales tuvieron un disgusto en medio de un reto por equipos.

La locutora reconoció que en MasterChef Celebrity, se experimentan niveles altos de presión y estrés, por lo que es normal que surjan diferencias de criterio entre compañeros. Aun así, insistió en que su intención nunca fue generar conflicto ni mantener una mala relación con Patricia Grisales.

“Estoy casi 99% segura de que Paty no quería trabajar conmigo, y está bien. No todo el mundo tiene que tratarme bien”, afirmó.

Con su declaración, Valentina aclaró que, pese a las tensiones del reto, no existió ningún tipo de enfrentamiento ni malos tratos entre ellas.

La participante consideró que la situación fue interpretada con exageración por parte del público y que, en realidad, ambas mantienen una relación respetuosa dentro de la competencia.

Artículos relacionados Yina Calderón Se filtra video de lo que pasó en camerinos tras renuncia de Yina Calderón de Stream Fighters

¿Qué sucedió entre Valentina Taguado y Patricia Grisales en el reto de equipos?

En el capítulo 97 del reality, el equipo verde -integrado por Valentina Taguado, Patricia Grisales y Raúl Ocampo- preparó tacos de birria.

Las diferencias surgieron al momento de decidir el nivel de picante del plato: mientras Valentina defendía la autenticidad del sabor mexicano, Patricia prefería una versión más suave para los jurados.

Valentina Taguado y Patricia Grisales enfrentan reto en equipo / (Foto del Canal RCN)

El intercambio de opiniones generó cierta tensión durante la prueba y dio pie a múltiples comentarios en redes sociales.

Sin embargo, con sus recientes declaraciones, Valentina dejó en evidencia que no existe un conflicto personal y que su prioridad siempre ha sido mantener un ambiente profesional dentro del programa.

Artículos relacionados Andy Rivera Ella es Ximemua, la creadora de contenido que Andy Rivera presentó como su novia en pleno show

¿Cómo ha sido el desempeño de Valentina Taguado y Patricia Grisales en MasterChef Celebrity Colombia?

Valentina se ha destacado por su carisma, espontaneidad y sentido del humor, cualidades que, según internautas, aportaron frescura al programa.

Aunque al inicio aseguró no tener gran experiencia en cocina, logró llegar el Top 10 de la competencia.

Valentina Taguado y Patricia Grisales en el Top 10 MasterChef Celebrity / (Foto del Canal RCN)

Por su parte, Patricia Grisales aseguró que su regreso a la televisión estuvo lleno de actitud perseverante y disposición por aprender. Su desempeño ha sido destacado gracias a algunos platos que han sido bien recibidos por los jurados, consolidándola como una de las participantes más influyentes de la temporada.

A pesar del momento de tensión que protagonizaron, tanto Valentina Taguado como Patricia Grisales han demostrado compromiso y talento en la competencia.

Los internautas destacan que ambas han tenido trayectorias marcadas por el esfuerzo, la evolución y la forma en que enfrentan los retos del concurso.