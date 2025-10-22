Aida Merlano rompió el silencio tras señalamientos de nueva relación: “Ganó el chisme”

A ida Victoria Merlano se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país al destacarse por su belleza, estilo de vida saludable y contar su experiencia como madre primeriza.

Además, la creadora de contenido ha acaparado la atención mediática en las últimas semanas tras confirmar públicamente su ruptura con el empresario Juan David Tejada , padre de su primogénito Emiliano.

¿Cuál ha sido el misterioso hombre con el que vinculan a Aida Merlano?

Tras confirmarse la ruptura hace varias semanas entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada , también conocido como “el agropecuario”, expresaron públicamente que cada uno tomó la decisión de tomar con su camino por separado a causa de algunas diferencias que vivieron sin dar mayores detalles al respecto.

¿Por qué Aida Merlano terminó con Juan David Tejada? | Foto: Canal RCN

Entre tanto, internautas han generado una ola de suposiciones mediante las redes sociales en las que afirman que especulan que Aida tiene nueva “pareja” al ser vinculada con un misterioso hombre llamado Felipe Zapata, quien es empresario al coincidir en el mismo lugar durante un reciente viaje.

Por el momento, Aida ni Felipe han confirmado que están en una relación sentimental, tampoco se ha visto en sus redes sociales que haya algún tipo de acercamiento entre ambos.

¿Qué dijo Aida Merlano tras señalamientos de tener "nueva relación"? | Foto: Canal RCN

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano al ser vinculada con misterioso hombre?

En medio de varios rumores circulados a través de las redes sociales por parte de internautas en el que vinculan a Aida con un hombre empresario, la influenciadora se pronunció al respecto.

Recientemente, Aida Victoria compartió, mediante sus historias en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de siete millones de seguidores, el “enojo” que ha sentido tras los rumores circulados en las plataformas, pues expresó las siguientes palabras: