Karina García destapó la razón por la que aceptó irse a un nuevo reality: "seré menos boba"

En las últimas horas, la modelo Karina Garcíavolvió a acaparar la atención en redes sociales tras anunciar su participación en un nuevo reality de convivencia, noticia que ha generado gran expectativa, especialmente porque allí también estará Yina Calderón.

¿Por qué Karina García se fue de Colombia? Esta es la razón

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida influenciadora acumula más de 5 millones de seguidores, reveló que el motivo por el que se fue del país es porque será una de las participantes de 'La Mansión de Luinny', un formato que se llevará a cabo en República Dominicana.

Además de presumir el lujoso auto en el que fue recogida, y las atenciones que ha recibido, la antioqueña se mostró expectante por lo que se viene, pues dejó claro que está dispuesta a ganarse el corazón del público de este país.

Frente a la pregunta sobre por qué aceptó este nuevo proyecto, reveló que es una mujer a la que le gustan los retos, "simplemente quería que un público nuevo me conociera", insistió.

Karina García presumió su llegada a República Dominicana. Foto | Canal RCN.

¿Karina García lanzó pulla a Yina Calderón tras confirmarse que estarán en el mismo reality?

Así mismo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, no perdió la oportunidad para enviar un saludo a su fandom, quienes le han expresado su preocupación por su salida del país, por lo que no dudó en darles la tranquilidad de que todo estará bien.

"Les he demostrado que soy como el ave fénix, mentiras bebés, la verdad no se preocupen, párchense conmigo, vamos a disfrutar esta experiencia, República Dominicana es un país que a mí me encanta, simplemente voy a ser yo", señaló.

¿Qué dijo Karina García sobre su participación en el nuevo reality de convivencia?

Sin embargo, hubo una afirmación que no pasó desapercibida, y es que aunque va a ser la misma Karina García con doble L al fina, si tiene claro que será "un poquito menos boba".

Karina García reveló la razón por la que estará en un nuevo reality. Foto | Canal RCN.

En una siguiente historia, la también empresaria y creadora de contenido, dejó una imagen que acompañó con un texto en el que reveló que faltan pocos días para estar encerrada, sin celular, sin distracciones, simplemente ella.