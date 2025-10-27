Famoso actor confiesa que vive con su expareja por una deuda pese a tener novia: esto se sabe

En las últimas semanas, miles de internautas han dividido múltiples opiniones mediante las diferentes redes sociales al conocer la historia de vida de un famoso actor colombiano, quien ha sido tendencia al confesar que vive con su expareja por una deuda.

¿Quién es el famoso actor que vive con su expareja por una deuda?

El nombre de uno de los actores más influyentes del país es Víctor Hugo Ruíz , quien ha dejado un importante legado en el mundo de la televisión al demostrar su gran habilidad en el campo artístico al participar en importantes producciones.

Además, Víctor Hugo ha sido tendencia en los últimos días, al hacer una sorprendente confesión a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 15 mil seguidores, en la que expresó las siguientes palabras:

“Hace más de dos años separado y año y medio durmiendo en otro cuarto. Pregunté qué opinas porque vi que hay muchas personas diciendo lo mismo”, dijo Víctor Hugo.

En la descripción de la publicación, Víctor Hugo confesó que no sostiene ninguna relación sentimental con su expareja a pesar de vivir en el mismo lugar, pues lo hace por una deuda económica que tiene. Además, ha expresado en varias ocasiones mediante sus redes sociales que sostiene una relación con otra persona.

¿Por qué razón el actor Víctor Hugo sigue viviendo con su expareja? | Foto: Freepik

“Esta historia creó polémica y varias preguntas sobre mi vida privada que aclaro no público mucho porque mi vida pública es diferente”, agregó el actor.

¿En qué reconocidos proyectos ha debutado Víctor Hugo Ruíz en los últimos años?

Recordemos que uno de los últimos proyectos que tuvo el actor Víctor Hugo Ruíz en el que sorprendió a varios de sus seguidores con su gran talento en la televisión colombiana fue en ‘Leandro Díaz’ , una producción del Canal RCN.

¿En qué producciones ha participado el actor Víctor Hugo Ruíz? | Foto: Canal RCN

Por su parte, Víctor Hugo ha compartido varios acontecimientos de su vida personal en la que ha tenido la oportunidad en seguir reluciendo con su talento en la actuación.

En una de sus recientes publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, reveló que en la actualidad ha disfrutado de varios talleres de actuación.