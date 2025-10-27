Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón opinó sin filtro sobre las nuevas aspirantes de La casa de los famosos Colombia

Yina Calderón reveló el nombre de su aspirante favorita para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón opinó sin filtro sobre las nuevas aspirantes de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

La confirmación del segundo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia continúa dando de qué hablar en redes sociales, pues como siempre, los seguidores del programa se muestran con altas expectativas por conocer detalles de quienes serán los próximos habitantes de la tercera temporada.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el nuevo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón, una de las influenciadoras más polémicas del país, no dudó en referirse al tema para dar su opinión al respecto y dejar clara su opinión sobre cada una de las aspirantes que esperan convertirse en participantes.

Artículos relacionados

"Vamos a ver el casting para la casa de los famosos Colombia, perdonarán mi humilde opinión y sincera opinión, empecemos con Tina, es bien, es chévere, es una costeña bacana, pero le falta más trayectoria", fueron las palabras de Calderón.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al segundo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

Posteriormente, Yina se refirió a Alejandra Martínez, de quien no mencionó mayor cosa, solo que fue ganadora de otro reality. Segundos más tarde, no dudó en hablar de la 'Pelimorada', que, desde su perspectiva, es la aspirante que debe ser elegida por le público, quien tiene la última palabra.

Artículos relacionados

"Alexa Contreraas, es quien tiene que entrar, para mí según el perfil, la arrech3ra mano de Cúcuta, tiene que ser Alexandra contreras", insistió la empresaria de fajas.

Antes de culminar de expresar su posición por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, aseguró que Tina, Alejandra y Alexa son las más conocidas, sin embargo, considera que Alexa es la persona que merece estar en el reality de convivencia.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2026.
Yina Calderón reveló cuál es su favorita del segundo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Quiénes son las mujeres del segundo grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia?

Alejandra Martínez, Eli López, Alexa Torrex, Clara Diago, Tina Janna y Paola Cospi, son las seis influenciadoras que hacen parte de este segundo grupo de aspirantes para La casa de los famosos Colombia 2026, quienes con su carisma y belleza esperan contar con el apoyo del público para convertirse en las próximas habitantes, pues solo una logrará alcanzar esta posición.

Tercer grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026.
Esto dijo Yina Calderón sobre el segundo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Votar por tu aspirante favorita para La casa de los famosos Colombia 3 es muy fácil y rápido, a continuación te dejamos un paso a paso para que puedas votar por tu aspirante favorito.

  • Ingresa a www.zona-interactiva.canalrcn.com, inicia sesión si ya tienes usuario o regístrate si es tu primera vez. Seguido a esto ubica la sección de "votaciones" y haz clic ahí.
  • Una vez ingreses a la página, encontrarás el nombre de los seis aspirantes de La casa de los famosos 3.
  • Allí, podrás hacer clic en la celebridad que te gustaría ver dentro de la competencia.
    Verifica que hayas seleccionado a tu participante favorito, dale en confirmar y listo ya votaste por tu aspirante.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. Valentina Taguado

Valentina Taguado le respondió a las participantes de MasterChef que creen que ella gana por "fanaticada"

Valentina Taguado no se guardo nada y, fiel a su personalidad aseguró que ella también "cocina rico" y se está preparando.

Karina García y Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón dejó clara su posición sobre Karina García antes de iniciar el reality

Antes de iniciar la competencia, Yina Calderón hizo sorpresiva confesión sobre Karina García, quien también estará en el reality.

JuanDa es tendencia tras disfrazarse de su padre con el que no se habla hace años: así lo interpretó Talento nacional

JuanDa es tendencia tras disfrazarse de su padre con el que no se habla hace años: así lo interpretó

JuanDa reapareció en redes sociales al disfrazarse de su padre con el que no se habla hace años y fans dividen opiniones.

Lo más superlike

Björn Andrésen falleció a los 70 años Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció el actor catalogado como “el chico más guapo del mundo”

La industria cinematográfica está de luto tras confirmarse la muerte del reconocido actor que marcó una generación con su talento y físico.

Clara Diago arremete contra Rafaella Chávez. La casa de los famosos

Clara Diago confiesa que no puede ver a Rafaella Chávez porque se metió en su relación: "La acabo"

Angie Miller reaparece con misterioso mensaje tras la muerte de B-King Talento internacional

Angie Miller reaparece tras la muerte de B-King con enigmático mensaje: “no lo lograrán”

Shakira brilló en Cali con su ‘Las mujeres ya no lloran tour’ Shakira

Shakira en Cali hizo historia al cantar “Sin sentimiento” junto al Grupo Niche en el Pascual Guerrero

Ideas de disfraces para Halloween Halloween

Ideas de disfraces en tendencia para Halloween, según la IA y redes sociales