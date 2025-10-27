Yina Calderón opinó sin filtro sobre las nuevas aspirantes de La casa de los famosos Colombia

La confirmación del segundo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia continúa dando de qué hablar en redes sociales, pues como siempre, los seguidores del programa se muestran con altas expectativas por conocer detalles de quienes serán los próximos habitantes de la tercera temporada.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W anunció que se va de México y explicó por qué: "Estoy cansada"

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el nuevo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón, una de las influenciadoras más polémicas del país, no dudó en referirse al tema para dar su opinión al respecto y dejar clara su opinión sobre cada una de las aspirantes que esperan convertirse en participantes.

Artículos relacionados Talento nacional Famoso actor colombiano es condenado a mínimo 42 años de prisión en Londres

"Vamos a ver el casting para la casa de los famosos Colombia, perdonarán mi humilde opinión y sincera opinión, empecemos con Tina, es bien, es chévere, es una costeña bacana, pero le falta más trayectoria", fueron las palabras de Calderón.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al segundo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

Posteriormente, Yina se refirió a Alejandra Martínez, de quien no mencionó mayor cosa, solo que fue ganadora de otro reality. Segundos más tarde, no dudó en hablar de la 'Pelimorada', que, desde su perspectiva, es la aspirante que debe ser elegida por le público, quien tiene la última palabra.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Nicolás Arrieta sorprendió al opinar sobre la polémica de Aida Victoria y Juan David Tejada

"Alexa Contreraas, es quien tiene que entrar, para mí según el perfil, la arrech3ra mano de Cúcuta, tiene que ser Alexandra contreras", insistió la empresaria de fajas.

Antes de culminar de expresar su posición por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, aseguró que Tina, Alejandra y Alexa son las más conocidas, sin embargo, considera que Alexa es la persona que merece estar en el reality de convivencia.

Yina Calderón reveló cuál es su favorita del segundo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Quiénes son las mujeres del segundo grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia?

Alejandra Martínez, Eli López, Alexa Torrex, Clara Diago, Tina Janna y Paola Cospi, son las seis influenciadoras que hacen parte de este segundo grupo de aspirantes para La casa de los famosos Colombia 2026, quienes con su carisma y belleza esperan contar con el apoyo del público para convertirse en las próximas habitantes, pues solo una logrará alcanzar esta posición.

Esto dijo Yina Calderón sobre el segundo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Votar por tu aspirante favorita para La casa de los famosos Colombia 3 es muy fácil y rápido, a continuación te dejamos un paso a paso para que puedas votar por tu aspirante favorito.