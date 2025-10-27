Karola, mejor amiga de Emiro, recibe impacto físico en República Dominicana: esto es lo que se sabe

Se viralizó un video de un reciente momento que vivió la influencer Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, en pleno formato de convivencia internacional.

Artículos relacionados Talento nacional Famoso actor colombiano es condenado a mínimo 42 años de prisión en Londres

¿Por qué Karola está en República Dominicana?

Karola ha venido teniendo gran visibilidad en República Dominicana luego de que participó en un reality de ese país. A partir de ello, la influencer colombiana logró tener un nuevo trabajo y más sorpresas.

Entonces, la mejor amiga de Emiro Navarro visitó la producción de convivencia para otorgar regalos, fue cuando, sin esperarlo, la impactaron físicamente.

Karola se encuentra en República Dominicana | Foto del Canal RCN.

¿Por qué y quién impactó físicamente a Karola en República Dominicana?

Todo quedó en video. Karola pasó al lado de Denisse Michelle Tejeda, una artista dominicana que se conoce como La Perversa. Por lo que se percibe, ambas tienen diferencias y la cantante no pudo controlarse.

En consecuencia, La Perversa caminó tras Karola y le propinó el impacto físico en su cabeza, la colombiana quedó en shock porque no se lo esperaba y eso se viralizó por todos los rincones de internet.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W anunció que se va de México y explicó por qué: "Estoy cansada"

Karola, quien es consciente de que esas acciones están prohibidas en el formato de convivencia, se quedó quieta y luego indicó que iban a eliminar a La Perversa del reality de República Dominicana; eso ocurrió, aunque las opiniones sobre todo el conflicto tienen alborotadas las plataformas de interacción social.

Más allá de las diferencias que hay entre la creadora de contenido colombiana y la artista dominicana, empezaron a tachar las palabras de La Perversa como xenofób1cas porque le dijo a la mejor amiga de Emiro Navarro que se devolviera para su país, algo con lo que no se identificaron varios dominicanos.

Este es el video viral:

¿Quién es La Perversa?

La Perversa, cuyo nombre de pila es Denisse Michelle Tejeda, es una bailarina y cantante dominicana. Nació en 2001, para el año 2019 se viralizó y con ello ganó fama en redes sociales. Ha cantado al lado de diversos artistas, entre ellos Yailin la más viral.

Artículos relacionados Karina García Karina García oficialmente se fue de Colombia: así fue la llegada a su nuevo país

El incidente con Karola se dio en el formato de La casa de Alofoke 2, la colombiana estuvo en la primera temporada y por lo que se vio La Perversa no la quiere ni un poco.