Exparticipante de La casa de los famosos Colombia se le declaró a Juliana Calderón

Juliana Calderón sacó a la luz video del exparticipante de La casa de los famosos Colombia que se le declaró y la invitó a salir: así reaccionó.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Cris Pasquel se le declaró a Juliana Calderón
Juliana Calderón se mostró sorprendida con declaración de exparticipante de La casa de los famosos. (Fotos Canal RCN)

Juliana Calderón, hermana de la influenciadora Yina Calderón ha tomado relevancia en redes en las últimas horas, luego que mostrara una declaración que recibió de un exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

¿Cuál fue el exparticipante de La casa de los famosos que se le declaró a Juliana Calderón?

Juliana Calderón es abogada de profesión, pero en el último año ha aprovechado el apoyo de su hermana Yina para crear contenido para redes y hasta para opinar de otros influenciadores, algo que le ha involucrado en varias polémicas.

La ahora influenciadora recientemente sacó a la luz unos videos de tres famosos que se le han declarado en el último tiempo, uno de ellos un exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Juliana mostró un video en el que Cris Pasquel, participante de la segunda temporada del reality del Canal RCN hablaba en su programa de radio de su gusto por ella.

En el audiovisual Cris Pasquel aseguraba que más allá de sus diferencias y enemistad con Juliana sentía que era una mujer que le atría.

Aunque hemos tenido nuestros encontrones, Juliana está chévere. No me es indiferente.

Cris Pasquel invitó a salir a Juliana Calderón
Cris Pasquel reveló en vivo que le atrae Juliana Calderón. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Juliana Calderón a declaración e invitación de Cris Pasquel?

En el audiovisual Cris Pasquel aseguraba que le gustaría salir con Juliana Calderón y arreglar sus diferencias.

Juliana, una cenita o tomarnos alguito. No es necesario p*lear, conozcámonos.

Juliana Calderón junto a estas declaraciones de Cris Pasquel en donde dejó ver sus intenciones por conocerla y hasta tener un cita con ella no se quedó callada.

La hermana de Yina expresó de manera irónica su asombro ante las declaraciones de Pasquel y de otros creadores de contenido, asegurando que no sabía qué se estaba aplicando para que varios pusieran sus ojos en ella.

Qué me estaré aplicando últimamente, estoy de mucho pedido.

¿WestCol reveló que le gusta Juliana Calderón?

En el video que compartió Juliana Calderón también se pueden observar unas declaraciones del streamer WestCol en donde asegura que le cayeron bien las hermanas de Yina Calderón y una de ellas le pareció atractiva físicamente.

Las hermanitas de ella me cayeron bien y esa está linda, abogadita.

Asimismo, uno de los mejores amigos de WestCol conocido como 'El chanty', en medio de una transmisión en vivo aseguró que le parecía linda Juliana Calderón.

¿Esta hermana de Yina Calderón qué? Esta hermanita sí va, está como sex*

Westcol elogió a Juliana Calderón por su apariencia y cualidades personales
Westcol destaca la belleza y cualidades de Juliana Calderón. (Foto Canal RCN).
