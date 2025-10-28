Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García hizo sorprendente confesión tras irse del país: “Sobreviví”

Karina García se fue del país y realizó sorprendente confesión por el drástico giro que tendrá su vida próximamente.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cuál fue la confesión que hizo Karina García al irse del país? | Foto: Canal RCN

Karina García se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país al compartir varios acontecimientos personales a través de sus redes sociales.

También adquirió un importante reconocimiento hace varios meses al ser parte de una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, donde sostuvo una relación con Altafulla, pero ya terminaron.

Además, Karina se ha convertido en tendencia mediática al confirmar que se fue del país al hacer parte de importante reality internacional junto a Yina Calderón.

¿Cuál fue la razón por la que Karina García se fue del país?

Es clave mencionar que cuando Karina García hizo parte de La casa de los famosos Colombia sorprendió a todos sus seguidores al demostrar su noble personalidad en la que se destacó a lo largo del programa.

Estos planes tiene Karina García luego de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Sin duda, Karina tomó un nuevo rumbo a nivel personal al irse del país para cumplir importantes proyectos internacionales junto a la creadora de contenido, Yina Calderón.

Recientemente, la influenciadora compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco millones acerca de su experiencia en República Dominicana para hacer parte de un nuevo reality:

“Imagínense que sobreviví al tsunami, sobreviví a la tormenta en República Dominicana. No salí volando. O sea, la tormenta se quedó pequeña al lado mío”, agregó Karina García.

¿Qué proyectos ha llevado a cabo Karina García luego de La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Karina ha tenido la oportunidad en demostrarles a sus seguidores que una de las cosas que más le gusta hacer en su vida cotidiana se trata acerca de la creación de contenido digital.

¿Qué proyectos ha llevado a cabo Karina GarcÍa en los últimos días? | Foto: Canal RCN

Luego de que Karina hiciera parte de La casa de los famosos Colombia, la influenciadora acaparó la atención mediática hace unos días al ser participar en el enfrentamiento de Stream Fighters en el que Karely Ruíz la derrotó.

Así también, Karina ha demostrado en sus redes sociales lo feliz que se siente en emprender un nuevo camino a nivel personal tras ser una de las participantes en un reconocido reality de República Dominicana.

