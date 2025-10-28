Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juan Pablo Llano se despachó en redes y lanzó dura crítica: “Hoy la fama no necesita talento”

Juan Pablo Llano criticó en sus redes la fama sin talento y generó debate entre los usuarios.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Juan Pablo Llano lanza dura crítica a la fama
Juan Pablo Llano habla sin filtros sobre la fama. (Foto: Canal RCN)

El conocido actor y exparticipante de Masterchef Celebrity, Juan Pablo Llano, generó revuelo en sus redes sociales tras opinar sobre la fama.

¿Qué dijo Juan Pablo Llano que generó una ola de comentarios?

El actor, modelo, presentador y empresario colombiano decidió usar sus redes sociales para dar una dura crítica sobre lo que hoy en día se considera fama y el cubrimiento que se le da.

A través de su cuenta de Instagram donde suma más de 2 millones de seguidores, el empresario compartió:

“Hoy la fama no necesita talento. Solo ruido. No canta. No baila. No actúa. No crea nada de valor… pero los medios le dan pantalla como si fuera ejemplo”.

Sin duda dejó claro su posición en el que algunos creadores de contenido generan polémica en redes tras comentarios que hacen sobre otros.

Asimismo, el actor, cuya esposa es la presentadora Catalina Gómez y con quien tiene dos hijos, destacó su postura como padre, resaltando la importancia de la responsabilidad.

“Y lo peor no es eso: es que hay niños soñando con ser iguales. Qué mal estamos cuando la fama vale más que el mérito”, escribió Llano.

¿Cuáles fueron las reacciones a la crítica de Juan Pablo Llano?

Muchos internautas apoyaron al actor “No le veo fallas en su lógica” y comentaron sobre figuras que, según ellos, representan este fenómeno: “Ejemplo: Karina García, Melissa Gate, Yina Calderón, Aida Merlano, Westcol…”

Lo que generó una nueva ola de comentarios quienes apoyan a estos creadores de contenido como: “Saca a Karina de ahí” o “Karina se superó a ella misma, renovó quién era”.

Por otro lado, el empresario, modelo y actor también recibió críticas en redes por su comentario en el que muchos le decían que su momento de fama ya había pasado.

“¿Dice eso porque ya pasó su momento de fama? ¿O por qué?” o “Me gusta cuando no publican los mismos ‘famosos’ de siempre”, fueron las palabras de otros usuarios.

Lo cierto es que el actor y empresario siempre ha manifestado en sus redes sociales su postura crítica sobre temas que, según él, son un mal ejemplo para la sociedad.

