Norma Nivia sorprendió con su cambio físico, y así reaccionó Mateo Varela

La actriz y exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Norma Nivia, reveló a través de sus redes sociales una imagen que muestra su notable cambio físico, lo que sorprendió a Mateo Varela.

¿Cómo luce ahora Norma Nivia tras su reciente cambio?

La actriz comenzó una relación con Mateo Varela durante la convivencia en el exitoso reality, y después de varios meses, su relación se ha consolidado y se mantiene estable.

Norma Nivia, quien suma miles de seguidores en Instagram, compartió una fotografía desde el gimnasio que no pasó desapercibida.

En la imagen, aparece con ropa deportiva negra, mostrando un notable cambio físico que evidencia el resultado de la disciplina en el gimnasio.

Así reaccionó Mateo Varela al impresionante cambio de Norma Nivia. (Foto: Canal RCN)

Aunque siempre ha tenido una figura delgada, esta vez llamó la atención por el marcado tono de sus brazos, fruto de un evidente trabajo con pesas y casualmente aparecieron unos tatuajes.

La actriz acompañó la publicación con la frase: “Mi progreso en el gym está increíble”, junto a emojis de fuerza.

¿Qué dijo Mateo Varela sobre el cambio de Norma Nivia?

La reacción de su pareja no se hizo esperar. Mateo Varela compartió en sus redes la imagen y comentó con orgullo: “Está haciendo efecto el gym” y lo acompañó con emojis de risa y corazones rojos.

“¿Es en serio? Acaso no ven que son los brazos de Mateo”; “Es el alma de la fiesta”; “Ah ella se quita los tatuajes y se los vuelve a poner”.

Lo cierto es que la pareja generó un momento divertido entre los usuarios, quienes al principio se mostraron confundidos, pero finalmente entendieron la broma.

Recientemente se conoció que la actriz Norma Nivia estaba trabajando una película de terror que se estrenará en Hollywood y anda muy ocupada por varios proyectos más.

Además, contó hace un tiempo que compró una casa en la que dejó ver varios detalles de su nueva adquisición como la grandiosa vista que tenía.