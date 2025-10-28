Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yaya Muñoz opinó sobre el fin del romance entre Aída Merlano y Juan David Tejada

Yaya Muñoz rompió el silencio sobre la separación de Aída Merlano y Juan David Tejada, dejando una frase que encendió las redes: “ya no había amor”.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La creadora de contenido Yaya Muñoz rompió el silencio sobre una de las separaciones más comentadas en redes sociales: la de Aída Merlano y Juan David Tejada. Durante su participación en el pódcast de DimeloKing, la influencer habló sin rodeos sobre lo que piensa de la ruptura y dejó claro que, a su parecer, la relación ya estaba completamente desgastada antes de llegar a su final.

Con su estilo directo, Yaya no solo compartió su punto de vista sobre el fin de esta historia de amor, sino que también reflexionó sobre la importancia de reconocer cuándo una relación deja de funcionar, especialmente cuando el cariño y la conexión desaparecen con el tiempo.

¿Qué dijo Yaya sobre la relación de Aída y Juan David?
Durante la conversación, Yaya Muñoz fue muy clara al expresar que la separación no la tomó por sorpresa. Según sus palabras, “ya no había amor”, una frase que rápidamente se volvió viral y que muchos seguidores interpretaron como una muestra de empatía y realismo. Para ella, el distanciamiento emocional era evidente desde hace tiempo y el desenlace era inevitable.

Aunque evitó entrar en detalles sobre los motivos específicos de la ruptura, Yaya sí mencionó que en las relaciones públicas como la de Aída y Juan David, la exposición constante puede acelerar el desgaste emocional. “Cuando todo se comparte, también se desgasta más rápido”, señaló, haciendo alusión a la presión que ejercen las redes sociales sobre las parejas del medio.

Su comentario fue recibido con una mezcla de apoyo y polémica, pues mientras algunos usuarios celebraron su sinceridad, otros consideraron que era un tema que debía manejarse con mayor discreción.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de la pareja?
Las reacciones en redes no tardaron en aparecer. Muchos usuarios coincidieron con Yaya en que el amor entre Aída y Juan David ya no se percibía como antes. Desde hace semanas, los rumores sobre su distanciamiento eran cada vez más frecuentes, especialmente tras la ausencia de publicaciones juntos y las indirectas que ambos compartían en sus perfiles personales.

Por otro lado, algunos seguidores de la expareja defendieron que las rupturas son procesos personales que no siempre se pueden entender desde afuera. Sin embargo, la mayoría destacó que los dos merecen seguir caminos separados si eso significa recuperar su bienestar emocional.

¿Qué mensaje dejó Yaya para sus seguidores?
Más allá del comentario sobre Aída y Juan David, Yaya aprovechó el espacio para enviar un mensaje de reflexión sobre el amor propio y la importancia de cerrar ciclos. “A veces quedarse también es perder”, dijo en tono sereno, dejando entrever que su intención no era generar controversia, sino recordar que soltar también es una forma de amor.

Con esa frase, la influencer resumió lo que muchos piensan sobre esta historia: que, aunque el final fue inevitable, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo.

