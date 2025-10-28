Michell Orozco rompió el silencio sobre la enfermedad que le diagnosticaron en la piel

La actriz Michell Orozco confesó semanas atrás la enfermedad que padece en su piel y la cual la diagnosticaron recientemente.

Artículos relacionados Viral Murió modelo e influencer a sus 19 años, esto se sabe

¿Cuál fue la enfermedad que le diagnosticaron a la actriz Michell Orozco?

Michell Orozco, recordada por su actuación en producciones como Lady, la vendedora de rosas y Tía Alison, recientemente contó que sufre de urticaria crónica.

Según contó la actriz los médicos especializados en dermatología le habían dictaminado esta afección en la piel luego de presentar varias ronchas y marcas en su piel en el último semestre.

Michell contó que ya la venían tratando con medicamentos para lograr controlar los síntomas y picazón que le daban estas ronchas y en la jornada del 28 de octubre la actriz rompió su silencio para contar cómo se encuentra.

Para todas las personas que me escriben y me preguntan que cómo estoy, les traigo actualizaciones.

Michell Orozco mostró la enfermedad que tiene en la piel. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz que participó en importantes producciones

¿Qué reveló Michell Orozco sobre su enfermedad en la piel?

Michell aseguró que muchas personas habían estado indagándole por el origen de su enfermedad y si se trataba de algún tipo de reacción o alergia a algo en específico.

La actriz comentó que su enfermedad a diferencia de otras parecidas no tenía nada que ver con tener alergia a los gatos, tatuajes, maquillajes, comidas, y demás, la actriz enfatizó en que no, porque su urticaria era crónica autoinmune y no alérgica.

Michell reveló que lleva más de tres meses sin descanso brotándose todos los días sin parar y que en ocasiones algunas veces era por todo su cuerpo y otras en algún lugar en específico.

Aunque el dictamen médico fue ese, la actriz asegura que no sabe en específico qué es lo que le está generando esa reacción en la piel ya que pueden haber factores genéticos, ambientales, pero a ciencia cierta no se sabe qué es, además, reveló que no tiene cura pero se puede controlar.

No es que todo el tiempo yo esté brotada, puede ser en la madrugada o en el día. Todos los días es diferente.

Michell Orozco se sinceró sobre su enfermedad en la piel. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón en shock al enterarse que Karina García estará en su mismo reality: así reaccionó

Michell Orozco reveló que ha tenido problemas de ansiedad por la urticaria

La actriz contó que más allá de las ronchas y marcas en su piel, esta afección médica le ha provocado otro tipo de problemas uno de ellos al momento de descansar.

Es una enfermedad que influye mucho en la calidad de vida, llevo 3 meses sin dormir.

Michell aseguró que durante estos últimos meses viene teniendo cuadros de ansiedad y que su estado de ánimo ha estado afectado en gran manera.

Produce demasiado ansiedad. Estaba sintiéndome horrible y pasando por una crisis emocional.



Cabe resaltar que según Mayo clinic, la urticaria es una reacción cutánea que causa ronchas rojas que pican y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Suele deberse a alergias, estrés, infecciones o cambios de temperatura, y se trata con antihistamínicos.