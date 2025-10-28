Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Michell Orozco rompió el silencio sobre la enfermedad que le diagnosticaron en la piel

Michell Orozco se sinceró sobre la enfermedad que le diagnosticaron y reveló la difícil situación que atraviesa: "3 meses sin dormir".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Michell Orozco se sinceró sobre su enfermedad en la piel
Michell Orozco habló de su enfermedad en la piel. (Foto Canal RCN)

La actriz Michell Orozco confesó semanas atrás la enfermedad que padece en su piel y la cual la diagnosticaron recientemente.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la enfermedad que le diagnosticaron a la actriz Michell Orozco?

Michell Orozco, recordada por su actuación en producciones como Lady, la vendedora de rosas y Tía Alison, recientemente contó que sufre de urticaria crónica.

Según contó la actriz los médicos especializados en dermatología le habían dictaminado esta afección en la piel luego de presentar varias ronchas y marcas en su piel en el último semestre.

Michell contó que ya la venían tratando con medicamentos para lograr controlar los síntomas y picazón que le daban estas ronchas y en la jornada del 28 de octubre la actriz rompió su silencio para contar cómo se encuentra.

Para todas las personas que me escriben y me preguntan que cómo estoy, les traigo actualizaciones.

Michell Orozco preocupa al mostrar enfermedad en la piel que tiene
Michell Orozco mostró la enfermedad que tiene en la piel. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados

¿Qué reveló Michell Orozco sobre su enfermedad en la piel?

Michell aseguró que muchas personas habían estado indagándole por el origen de su enfermedad y si se trataba de algún tipo de reacción o alergia a algo en específico.

La actriz comentó que su enfermedad a diferencia de otras parecidas no tenía nada que ver con tener alergia a los gatos, tatuajes, maquillajes, comidas, y demás, la actriz enfatizó en que no, porque su urticaria era crónica autoinmune y no alérgica.

Michell reveló que lleva más de tres meses sin descanso brotándose todos los días sin parar y que en ocasiones algunas veces era por todo su cuerpo y otras en algún lugar en específico.

Aunque el dictamen médico fue ese, la actriz asegura que no sabe en específico qué es lo que le está generando esa reacción en la piel ya que pueden haber factores genéticos, ambientales, pero a ciencia cierta no se sabe qué es, además, reveló que no tiene cura pero se puede controlar.

No es que todo el tiempo yo esté brotada, puede ser en la madrugada o en el día. Todos los días es diferente.

Michelle Orozco tras afección de salud
Michell Orozco se sinceró sobre su enfermedad en la piel. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

Michell Orozco reveló que ha tenido problemas de ansiedad por la urticaria

La actriz contó que más allá de las ronchas y marcas en su piel, esta afección médica le ha provocado otro tipo de problemas uno de ellos al momento de descansar.

Es una enfermedad que influye mucho en la calidad de vida, llevo 3 meses sin dormir.

Michell aseguró que durante estos últimos meses viene teniendo cuadros de ansiedad y que su estado de ánimo ha estado afectado en gran manera.

Produce demasiado ansiedad. Estaba sintiéndome horrible y pasando por una crisis emocional.


Cabe resaltar que según Mayo clinic, la urticaria es una reacción cutánea que causa ronchas rojas que pican y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Suele deberse a alergias, estrés, infecciones o cambios de temperatura, y se trata con antihistamínicos.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Fernando Hoyos reveló lo que más admira de Claudia Bahamón: “Tiene un gran corazón” MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos confesó lo que más admira de Claudia Bahamón: “Tiene un gran corazón”

Luis Fernando Hoyos reveló en el programa ¿Qué hay pa’ dañar? lo que más admira de la presentadora Claudia Bahamón.

Pichingo en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo habló sin filtros sobre "la falsedad" en MasterChef Celebrity, esto dijo

El comediante Pichingo, dio a conocer su posición frente a los comentarios que ha escuchado en su contra en MasterChef Celebrity.

Melissa Gate Melissa Gate

Melissa Gate se cansó y responde sin rodeos a quienes dicen que está "apagada"

Melissa Gate les 'cantó la tabla' a sus detractores y aseguró que no se va a dejar de nadie. "Soy distinta", dijo.

Lo más superlike

Falleció la influenciadora Coco Trucker Girl Influencers

Falleció reconocida influenciadora tras sufrir un derrame cerebral: esto se sabe

La reconocida influenciadora de 41 años se encontraba en medio de un evento cuando empezó a sentirse mal y horas después falleció.

J Balvin sorprende al quitarse la barba. J Balvin

J Balvin se arrepiente de su nuevo cambio de look: “Es la última vez que lo hago”

Dulce María anuncia su segundo embarazo. Dulce María

¡Dulce María será mamá por segunda vez! Así reaccionó Anahí a la noticia de la exintegrante de RBD

Cómo cuidar la barba Belleza

¿Cómo cuidar correctamente la barba y que luzca bien?

Ella es la aspirante de La casa de los famosos 3 que tiene gran parentesco con Karina García: ¿quién es? La casa de los famosos

Ella es la aspirante de La casa de los famosos 3 que tiene gran parecido con Karina García: ¿quién es?