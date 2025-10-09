James Rodríguez se pronunció tras partido contra Venezuela, ¿se despidió de la 'Tricolor'?

La Selección Colombia terminó culminó su proceso por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 en la noche del 10 de septiembre con una gran victoria sobre la Selección de Venezuela.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz polémico video de Beéle e Isabella Ladera: así reaccionaron

¿Qué dijo James Rodríguez tras partido de Colombia contra Venezuela?

La 'Tricolor' logró imponerse por seis goles a tres frente la 'Vinotinto', quien soñaba con lograr su primera clasificación a una Copa Mundial en su historia.

Tras este encuentro, el capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, se pronunció a través de sus redes sociales con un carrusel de fotografías y un emotivo mensaje para la hinchada.

James Rodríguez compartió varias imágenes de lo que fue su último partido con la Selección Colombia por Eliminatorias al Mundial de 2026, además, dejó un mensaje en donde expresó su satisfacción por la forma en que culminaron este proceso.

Gran manera de acabar las Eliminatorias, orgulloso de mis compañeros por todo lo realizado. Gracias.

Artículos relacionados Talento nacional Hugo García, pareja de Isabella Ladera, rompió el silencio tras video filtrado de ella con Beéle

¿James Rodríguez jugó su último partido con Colombia por Eliminatorias Sudamericanas?

El mensaje de James Rodríguez tras el partido contra Venezuela por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas ha despertado un sinfín de reacciones.

Sin embargo, muchos internautas creen que el mensaje del '10' tiene toques de despedida por el que podría haber sido su último partido por Eliminatorias al Mundial 2026.

Cabe resaltar que, a sus 34 años, las dudas sobre la continuidad de James en la 'Tricolor' después del Mundial de 2026 se hacen más fuertes, no solo por su edad, sino también por la irregularidad en su presente deportivo.

Aunque James Rodríguez no ha comunicado de manera oficial que se retira de la Selección Colombia, muchos de sus fanáticos temen por esta noticia.

James Rodríguez se pronunció tras partido de Venezuela vs. Colombia. (Foto AFP: Raúl Arboleda)

Artículos relacionados Talento nacional Isander Pérez reveló cómo afronta con su hija la polémica de Isabella Ladera y Beéle

¿Cómo reaccionó la mamá de James Rodríguez a su mensaje tras final de Eliminatorias al Mundial?

La publicación de James Rodríguez tras el partido de Venezuela vs. Colombia ha generado múltiples reacciones en redes sociales.

Una de ellas fue por parte de su mamá, María del Pilar Rubio, quien le expresó todo su orgullo a su hijo y le recordó que todo su esfuerzo y disciplina había vuelto a tener recompensa.