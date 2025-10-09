Pilates: conoce su historia, beneficios y todo lo que debes saber del ejercicio de moda

El pilates es actualmente uno de los ejercicios más populares en redes sociales, con miles de usuarios compartiendo rutinas y resultados en plataformas como Instagram y TikTok.

Pilates: origen y evolución del ejercicio de moda

A pesar de su reciente fama, esta práctica tiene casi cien años de historia y fue creada por Joseph H. Pilates en la década de 1920.

Por qué todos hacen Pilates (Foto: Freepik)

Su tendencia mundial empezó a crecer en los años 90 debido a que celebridades y figuras del espectáculo comenzaron a practicarlo.

Pilates nació durante la Primera Guerra Mundial, cuando su fundador ayudaba a soldados heridos a rehabilitarse usando camas con resortes adaptados a ejercicios físicos.

Tras la guerra, Pilates se trasladó a Nueva York y abrió un estudio donde combinaba técnicas de yoga, artes marciales y gimnasia. Inicialmente llamado Contrología, el nombre “pilates” se popularizó años después de su muerte.

Cómo se practica el pilates y sus beneficios

Existen dos formas principales de practicar pilates. La primera, pilates mat, se realiza sobre una colchoneta usando el peso corporal, mientras que pilates reformer emplea un carro con resortes que ajustan la resistencia según las necesidades del usuario.

Una prioridad de este ejercicio es fortalecer la zona central del cuerpo, conocida como power house, que incluye abdomen, glúteos, espalda baja y suelo pélvico.

Origen y práctica del Pilates. (Foto: Freepik)

Además del aspecto físico, el pilates enfatiza la concentración y la conciencia corporal, lo que aporta beneficios a la salud mental.

Investigaciones recientes en Estados Unidos han mostrado que quienes asisten a clases semanales reducen sus niveles de estrés y mejoran su postura. También se reconoce como una práctica efectiva para prevenir lesiones y aliviar dolores de espalda.

El crecimiento del pilates también se explica por su presencia en plataformas digitales. En Instagram, más de 30 millones de publicaciones usan la etiqueta #pilates, y en TikTok, las creadoras conocidas como “pilates girlies” muestran los resultados de estas rutinas.

Su popularidad se debe a que es un ejercicio accesible para todas las edades, géneros y niveles físicos, lo que lo convierte en una alternativa frente a los entrenamientos tradicionales.

Quienes lo practican destacan que, aunque parece sencillo, requiere disciplina mental y esfuerzo físico constante.