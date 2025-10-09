Científicos hallan un marcador cerebral que detecta Alzheimer antes de que aparezcan los síntomas

Un equipo de la Florida International University identificó un marcador cerebral que podría anticipar la aparición del Alzheimer antes de que los síntomas de memoria se manifiesten.

Artículos relacionados Karina García Karina García vivió un descuido en vivo de TikTok y por pena decidió terminar la transmisión

Biomarcadores podrían cambiar el diagnóstico del Alzheimer

El estudio se enfocó en la proteína TSPO, cuya presencia aumenta notablemente en el cerebro cuando se activa la neuroinflamación.

Esta proteína puede visualizarse mediante tomografía por emisión de positrones (PET), permitiendo rastrear alteraciones cerebrales en etapas tempranas.

Descubren marcador que predice Alzheimer precoz. (Foto: Freepik)

Los experimentos en ratones transgénicos mostraron que el incremento de TSPO coincidía con la formación inicial de placas amiloides en el hipocampo, región clave para la memoria ubicada en el celebro.

Artículos relacionados Selección Colombia Los memes y reacciones que dejó la victoria de Colombia contra Venezuela

Los cambios se detectaron a los 1,5 meses, mientras que los déficits cognitivos aparecieron meses después, lo que evidencia la posibilidad de detectar el Alzheimer mucho antes de que se presenten los primeros signos.

Resultados del TSPO podría anticipar el Alzheimer

El análisis mostró que la elevación de TSPO se asociaba principalmente con la activación de microglía en contacto con las placas amiloides. Aunque los astrocitos también se activaron, no mostraron un aumento significativo de la proteína.

Esta relación se confirmó en tejidos humanos de casos de Alzheimer de inicio temprano con la mutación PSEN1-E280A.

El descubrimiento de TSPO ofrece la posibilidad de intervenciones personalizadas y tempranas. Sin embargo, los investigadores advierten que la muestra humana fue limitada y que se necesita validar los resultados en Alzheimer de inicio tardío y en poblaciones más diversas.

Alzheimer: hallan proteína que alerta antes de síntomas. (Foto: Freepik)

Los tratamientos actuales no eliminan las placas amiloides ni detienen la enfermedad, y la percepción de que el Alzheimer es solo un efecto del envejecimiento dificulta la detección temprana.

El uso de TSPO como marcador cerebral podría cambiar esta perspectiva, facilitando diagnósticos precisos y futuros enfoques terapéuticos.

El equipo de esta investigación planea continuar explorando TSPO como objetivo para reducir la neuroinflamación y limitar la propagación de las placas amiloides, con la expectativa de abrir nuevas oportunidades de tratamiento en fases iniciales de la enfermedad.

Cada año millones desarrollan Alzheimer; la OMS insiste en la detección temprana como clave.