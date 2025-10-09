¿Qué es la enfermedad de Lyme que afectó a Justin Timberlake, Justin Bieber y Avril Lavigne?

Hace unas semanas, Justin Timberlake compartió con sus seguidores en Instagram que había sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme, tras finalizar su gira mundial Forget Tomorrow.

¿Qué es la enfermedad de Lyme y cómo se contagia?

La enfermedad de Lyme es causada por la bacteria Borrelia, transmitida al ser humano mediante la mordedura de garrapatas infectadas.

Según la Clínica Mayo, los síntomas más graves suelen aparecer entre tres y diez semanas después de la picadura, aunque pueden presentarse meses o años más tarde.

Entre los signos comunes se incluyen sarpullidos, rigidez en el cuello, dolor muscular, palpitaciones irregulares y debilidad en manos y pies, e incluso pérdida de la visión en casos graves.

Los expertos alertan que la enfermedad de Lyme puede manifestarse de manera intermitente durante años si no se trata a tiempo. Es más frecuente en zonas del noreste de Estados Unidos, como Nueva York, donde las garrapatas de patas negras son más comunes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos señalan que los pacientes tratados con antibióticos en las primeras etapas suelen recuperarse rápidamente.

Enfermedad de Lyme: ¿Qué es y cómo se contagia? (Foto: Freepik)

Incluso aquellos que inician el tratamiento más tarde pueden mejorar significativamente, aunque algunos presentan secuelas a largo plazo en articulaciones o sistema nervioso.

Reconocer los síntomas y acudir a un especialista de forma temprana es clave para reducir complicaciones.

Justin Timberlake y otros artistas han padecido la enfermedad de Lyme

En su mensaje, Justin Timberlake describió que los síntomas le causaron "intenso dolor", "fatiga" y "malestar" durante algunos conciertos, al punto de considerar la posibilidad de detener la gira.

Timberlake señaló que su intención era ser transparente sobre su salud para evitar malentendidos sobre su desempeño en los shows pues comentó que vivir con esta enfermedad es debilitante, tanto física como mentalmente.

Otros artistas que han enfrentado la misma condición son Avril Lavigne, Justin Bieber y Shania Twain.

En enero de 2020, Justin Bieber por su parte confirmó que había sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme, aunque aclaró que durante los dos años previos había estado enfrentando esta condición junto con un caso crónico de mononucleosis.