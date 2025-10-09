Karina García conoce a seguidor que viajó desde España solo para verla

La influenciadora Karina García reveló a sus millones de fanáticos el encuentro que tuvo con uno de sus más fieles seguidores en redes sociales.

¿Quién es el seguidor de Karina García que viajó a conocerla?

El español se hace llamar Juancar en sus redes sociales, donde suma miles de seguidores por su particular personalidad y amor por Colombia.

El hombre se hizo viral en su mayoría gracias a sus reacciones sobre la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde defendió al 100% a la creadora de contenido Karina García, a quien no solo apoyó con sus comentarios, sino que también respondió a varias críticas que recibió la paisa.

Gracias a su fidelidad con la influenciadora, este decidió viajar a Colombia y conocer Medellín, pero en especial poder encontrarse con Karina García, a quien idolatra profundamente.

¿Cómo fue el encuentro de Karina García con su seguidor español?

La paisa fue la encargada de revelar dicho encuentro por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi cinco millones de seguidores.

En la grabación se ven a los dos en un establecimiento, donde Karina se muestra feliz de poder conocer a su fiel seguidor, quien expresó lo emocionado que está por estar al lado de la influenciadora.

"He recorrido miles de kilómetros desde España para llegar a Medellín para estar con Karina García Oficial con doble L al final y tood el team debe estar súper contento, estoy muy feliz de conocerla, la estoy pasando una chim**", dijo.

Por su parte, Karina García reveló que lo tiene en un tour por la capital de la montaña, pero que no dará a conocer muchos detalles al respecto, pues luego lo compartirá en un vlog para sus redes sociales, donde podrán ver todo lo que hicieron juntos.

Tras su revelación, muchos internautas se mostraron felices de verlos juntos, pues esperaron ese momento por mucho tiempo.

Por ahora, Karina García sigue disfrutando del cariño que le brindan sus fanáticos y entrenando para su enfrentamiento contra Karely Ruiz el próximo 18 de octubre en el ring de boxeo.