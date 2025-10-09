Salen a la luz imágenes del posible escenario y nombre de próxima gira de Karol G para el 2026

Las expectativas crecen alrededor de los próximos proyectos de Karol G, especialmente en los detalles de la anhelada gira de su último álbum Tropicoqueta.

La emoción entre los seguidores sigue creciendo tras un video que circuló en redes sociales en el que se revelarían algunos detalles del escenario general de la gira y, además, el posible nombre que podría llevar para el año 2026.

Artículos relacionados Karina García Karina García vivió un descuido en vivo de TikTok y por pena decidió terminar la transmisión

¿Cómo sería el escenario del nuevo tour de Karol G?

Aunque no hay confirmación oficial por parte de la artista o su equipo, el material ha sido suficiente para generar especulaciones sobre lo que prepara una de las artistas latinas más influyentes del momento.

Las imágenes muestran un montaje ambicioso, inspirado en una isla tropical con forma de guitarra, algunas palmeras, arena y una flor en el centro del escenario, junto a una iluminación en tonos amarillos y naranjas.

La cantante Karol G celebró el primer mes de 'Tropicoqueta'. Foto | Michael Tran.

Estos detalles refuerzan el estilo colorido y alegre que Karol G plasmó en cada una de sus composiciones musicales para este álbum, algo que considera como un sello personal que la conecta de inmediato con sus raíces.

El escenario también incluye pantallas gigantes y plataformas que podrían permitir una mayor interacción con el público desde diferentes ángulos, un espectáculo pensado para grandes estadios y con una producción que claramente buscaría superar lo visto en su última gira.

Artículos relacionados Selección Colombia Los memes y reacciones que dejó la victoria de Colombia contra Venezuela

¿Qué nombre llevaría la gira de Karol G?

Uno de los puntos que más llamó la atención es el título tentativo que aparecía en el video, refiriéndose a la gira como “El Show de Ivonny”, generando conversaciones y opiniones divididas entre los seguidores que relacionan el nombre con la narrativa de su más reciente álbum.

Además, la elección del nombre para la nueva gira sería una extensión de la estética y la historia que Karol G ha compartido en diferentes ocasiones a través de entrevistas y testimonios en los que destaca que desea seguir construyendo un legado de poder femenino y único.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Con la camiseta de Colombia! así celebró la victoria Carlos Lampe, arquero de la selección Bolivia

¿Cuándo se anunciarían los detalles oficiales de la gira de Karol G?

Por ahora no existe un pronunciamiento de la cantante ni de su equipo sobre la veracidad de las imágenes, sin embargo, algunos rumores sugieren fechas y ciudades posibles en las que se realizaría dicho evento.

Karol G contó qué ha vivido de su canción ‘Viajando por el mundo’. (Foto AFP: Dia Dipasupil).

Mientras tanto la circulación de este video ya cumplió un objetivo, y es aumentar la emoción de los seguidores de la cantante que sueñan con verla nuevamente recorriendo los escenarios más importantes del mundo ofreciendo una experiencia inolvidable y una puesta en escena que deje huella en la industria musical.