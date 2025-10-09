Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Salen a la luz imágenes del posible escenario y nombre de próxima gira de Karol G para el 2026

Un video viral reveló detalles del escenario y posible nombre de la próxima gira de Karol G, aumentando la expectativa de sus seguidores.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
¿Cómo se prepara Karol G para su regreso a los escenarios?
Karol G se prepara para su regreso a los escenarios / (Foto de AFP)

Las expectativas crecen alrededor de los próximos proyectos de Karol G, especialmente en los detalles de la anhelada gira de su último álbum Tropicoqueta.

La emoción entre los seguidores sigue creciendo tras un video que circuló en redes sociales en el que se revelarían algunos detalles del escenario general de la gira y, además, el posible nombre que podría llevar para el año 2026.

Artículos relacionados

¿Cómo sería el escenario del nuevo tour de Karol G?

Aunque no hay confirmación oficial por parte de la artista o su equipo, el material ha sido suficiente para generar especulaciones sobre lo que prepara una de las artistas latinas más influyentes del momento.

Las imágenes muestran un montaje ambicioso, inspirado en una isla tropical con forma de guitarra, algunas palmeras, arena y una flor en el centro del escenario, junto a una iluminación en tonos amarillos y naranjas.

Karol G asiste a los Billboard Women in Music Awards 2024 en el Teatro YouTube.
La cantante Karol G celebró el primer mes de 'Tropicoqueta'. Foto | Michael Tran.

Estos detalles refuerzan el estilo colorido y alegre que Karol G plasmó en cada una de sus composiciones musicales para este álbum, algo que considera como un sello personal que la conecta de inmediato con sus raíces.

El escenario también incluye pantallas gigantes y plataformas que podrían permitir una mayor interacción con el público desde diferentes ángulos, un espectáculo pensado para grandes estadios y con una producción que claramente buscaría superar lo visto en su última gira.

Artículos relacionados

¿Qué nombre llevaría la gira de Karol G?

Uno de los puntos que más llamó la atención es el título tentativo que aparecía en el video, refiriéndose a la gira como “El Show de Ivonny”, generando conversaciones y opiniones divididas entre los seguidores que relacionan el nombre con la narrativa de su más reciente álbum.

Además, la elección del nombre para la nueva gira sería una extensión de la estética y la historia que Karol G ha compartido en diferentes ocasiones a través de entrevistas y testimonios en los que destaca que desea seguir construyendo un legado de poder femenino y único.

Artículos relacionados

¿Cuándo se anunciarían los detalles oficiales de la gira de Karol G?

Por ahora no existe un pronunciamiento de la cantante ni de su equipo sobre la veracidad de las imágenes, sin embargo, algunos rumores sugieren fechas y ciudades posibles en las que se realizaría dicho evento.

Karol G sorprendió al revelar qué hizo de su canción ‘Viajando por el mundo’
Karol G contó qué ha vivido de su canción ‘Viajando por el mundo’. (Foto AFP: Dia Dipasupil).

Mientras tanto la circulación de este video ya cumplió un objetivo, y es aumentar la emoción de los seguidores de la cantante que sueñan con verla nuevamente recorriendo los escenarios más importantes del mundo ofreciendo una experiencia inolvidable y una puesta en escena que deje huella en la industria musical.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Goyo Goyo

Goyo aclara rumores sobre un posible romance con Luister ‘La Voz’

La química musical entre Goyo y Luister ‘La Voz’ levantó rumores de romance, pero la artista aclaró lo que realmente los une.

Karina García conoce seguidor Karina García

Karina García conoce a seguidor que viajó desde España solo para verla

Karina García se encuentra con seguidor español que la defendió durante toda su participación en La casa de los famosos Colombia.

Andrea Tovar habló de su divorcio Talento nacional

Andrea Tovar se sinceró sobre lo difícil que fue su divorcio: "Me derrumbé"

La exreina Andrea Tovar habló sobre lo complejo que fue para ella separarse del exfutbolista Julián Guillermo Rojas.

Lo más superlike

Selección Colombia Selección Colombia

Empieza la venta de boletas para el Mundial 2026: fechas, requisitos, precios, tipos

Tener una boleta para el Mundial 2026 no significa que se pueda ingresar a Estados Unidos, México y Canadá.

¿Por qué pilates es el ejercicio de moda? Salud y Belleza

Pilates: conoce su historia, beneficios y todo lo que debes saber del ejercicio de moda

Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaparece con drástico cambio en su rostro, ¿qué se hizo?

Rebeca Castillo, Andrea Tovar, Hernán Zajar, Valerie Domínguez Miss Universe Colombia

Amazonas reveló el verdadero trato que recibió de los jurados de Miss Universe Colombia, el reality

Melissa Gate anunció colaboración con Karol G Karol G

Melissa Gate sorprende al asegurar que tendrá colaboración con Karol G