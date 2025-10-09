Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermana de Yina Calderón aceptó que le cae bien Karina García, ¿cómo reaccionó?

Yina Calderón no ocultó sus gestos al saber que una de sus familiares que más quiere prefiere a Karina García en vez de Melissa Gate.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, Karina García
Hermana de Yina Calderón aceptó que le cae bien Karina García | Foto del Canal RCN.

Aunque para muchos puede ser algo repetitivo, una vez más la influencer Yina Calderón nombró a Karina García. No obstante, sorprendió porque reveló que a una de sus hermanas le cae bien su examiga.

Artículos relacionados

¿Por qué Yina Calderón menciona tanto a Karina García?

Después de La casa de los famosos Colombia, Yina y Karina partieron caminos; cada una se enfocó en su vida y el tema de los altercados quedó en el pasado. Aun así, la empresaria de fajas suele mencionar de manera reiterativa a la modelo paisa.

No se sabe si es porque la extraña o por cuál motivo Yina habla tanto de Karina, pero la antioqueña no hace lo mismo. Según la polémica influenciadora, le desea lo mejor a su examiga, aunque no cree que vuelvan a ser cercanas.

Yina Calderón, Karina García
Yina Calderón y Karina García llegaron a ser amigas | Foto del Canal RCN.

No obstante, entre lo más nuevo, resulta que Leonela, la hermana más cercana a Yina Calderón, confesó que le cae bien Karina y al contrario no quiere a Melissa Gate. Por obvias razones, estas declaraciones pusieron a interactuar a los internautas.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al saber que a su hermana le cae bien Karina García?

Yina Calderón se encontraba haciendo una transmisión en vivo cuando comentó que su hermana Leonela es fan de Karina García.

"A mí me cae mal Melissa y yo amo a Kari", expresó Leonela Calderón.

Según Yina, ese es el punto de vista de su hermana y lo respeta. No obstante, es preciso decir que a Yina ahora le cae bien Melissa cuando en el pasado no se soportaban y dejó a un lado a Karina.

Por su parte, los seguidores e internautas expresaron su opinión. Por ejemplo, dicen que no es que Leonela sea fan de Karina, sino, más bien, la conoció y le cayó bien. De igual manera, se pueden leer posturas destacando que cada quien es libre de pensar lo que quiera.

Yina Calderón
Yina Calderón suele mencionar mucho a Karina García | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Yina Calderón viajó a México, allá también ha estado mencionando a Karina García. Pese a ello, indicó que ya es el momento de "soltarla", en el sentido de que es consciente de que ya pasaron meses después de La casa de los famosos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juanes de luto Juanes

Murió Alicia Vásquez, la mamá de Juanes: esto se sabe

Detalles del lamentable fallecimiento de Alicia Vásquez, la madre del cantante Juanes.

Karina García sobre ser quitamaridos Karina García

Karina García se cansó que le digan "quitamaridos", esto dijo

La influenciadora Karina García contestó a quienes la tildan de quitamaridos en redes sociales.

Emiro Navarro Emiro Navarro

Emiro Navarro genera controversia al decir que Venezuela se va a desquitar en Miss Universo

Tras la derrota de Colombia a Venezuela para el Mundial 2026, Emiro Navarro se refirió a las reinas del país vecino en Miss Universo.

Lo más superlike

Valentina Taguado Valentina Taguado

Valentina Taguado dejó a todos en shock con lo que confesó en MasterChef Celebrity: "Perdón"

Valentina Taguado habló sin 'pelos en la lengua' sobre lo que prefiere en MasterChef Celebrity.

Selección Colombia Selección Colombia

Empieza la venta de boletas para el Mundial 2026: fechas, requisitos, precios, tipos

¿Por qué pilates es el ejercicio de moda? Salud y Belleza

Pilates: conoce su historia, beneficios y todo lo que debes saber del ejercicio de moda

Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaparece con drástico cambio en su rostro, ¿qué se hizo?

Melissa Gate anunció colaboración con Karol G Karol G

Melissa Gate sorprende al asegurar que tendrá colaboración con Karol G