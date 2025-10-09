Hermana de Yina Calderón aceptó que le cae bien Karina García, ¿cómo reaccionó?

Aunque para muchos puede ser algo repetitivo, una vez más la influencer Yina Calderón nombró a Karina García. No obstante, sorprendió porque reveló que a una de sus hermanas le cae bien su examiga.

¿Por qué Yina Calderón menciona tanto a Karina García?

Después de La casa de los famosos Colombia, Yina y Karina partieron caminos; cada una se enfocó en su vida y el tema de los altercados quedó en el pasado. Aun así, la empresaria de fajas suele mencionar de manera reiterativa a la modelo paisa.

No se sabe si es porque la extraña o por cuál motivo Yina habla tanto de Karina, pero la antioqueña no hace lo mismo. Según la polémica influenciadora, le desea lo mejor a su examiga, aunque no cree que vuelvan a ser cercanas.

No obstante, entre lo más nuevo, resulta que Leonela, la hermana más cercana a Yina Calderón, confesó que le cae bien Karina y al contrario no quiere a Melissa Gate. Por obvias razones, estas declaraciones pusieron a interactuar a los internautas.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al saber que a su hermana le cae bien Karina García?

Yina Calderón se encontraba haciendo una transmisión en vivo cuando comentó que su hermana Leonela es fan de Karina García.

"A mí me cae mal Melissa y yo amo a Kari", expresó Leonela Calderón.

Según Yina, ese es el punto de vista de su hermana y lo respeta. No obstante, es preciso decir que a Yina ahora le cae bien Melissa cuando en el pasado no se soportaban y dejó a un lado a Karina.

Por su parte, los seguidores e internautas expresaron su opinión. Por ejemplo, dicen que no es que Leonela sea fan de Karina, sino, más bien, la conoció y le cayó bien. De igual manera, se pueden leer posturas destacando que cada quien es libre de pensar lo que quiera.

Yina Calderón viajó a México, allá también ha estado mencionando a Karina García. Pese a ello, indicó que ya es el momento de "soltarla", en el sentido de que es consciente de que ya pasaron meses después de La casa de los famosos.