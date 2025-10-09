Emiro Navarro genera controversia al decir que Venezuela se va a desquitar en Miss Universo

Con un amargo sabor quedó la selección de Venezuela tras ser derrotada por Colombia en el más reciente partido por las Eliminatorias para el Mundial 2026. Se trató de un juego decisivo para el país vecino, el cual perdió con un marcador 6-3 jugando de locales.

¿Emiro Navarro vio el partido de Colombia vs. Venezuela?

Luego de que se definió el marcador, las reacciones se apoderaron de redes sociales. En el mundo de la farándula, uno de los que más acaparó la atención fue el influenciador y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Emiro Navarro.

Emiro Navarro estaba más que listo para ver el encuentro deportivo y hasta lo transmitió en vivo. Con su inclinación hacia Richard Ríos, el influencer costeño hizo reír a más de uno.

Emiro Navarro no se pierde los partidos de la Selección Colombia | Foto del Canal RCN.

¿Cómo Emiro Navarro habló de la que sería una revancha de Venezuela en Miss Universo?

Aunque estaba alegre, el creador de contenido se solidarizó con Venezuela, luego se atrevió a decir que la nación vecina va a desquitarse en el certamen de belleza internacional Miss Universo.

Para algunos, la postura Navarro fue como si hubiese dado a entender que apoya a Venezuela y no a Colombia en Miss Universo, el cual se llevará a cabo este año en Tailandia en el mes de noviembre.

"Un saludo para toda mi gente de Venezuela. Ustedes saben que en Miss Universo ustedes son los más, mi amor, allá se van a desquitar. Vamos con toda en Miss Universo y Colombia también los representa a ustedes en el Mundial", expresó Emiro Navarro.

Las palabras de Emiro dividieron las opiniones, ya que aunque se trató de un mensaje de unión, indicó que apoya a Venezuela en Miss Universo y eso hizo que algunos se cuestionaran dónde quedaba Colombia para el influencer.

¿Cuándo se conocerá a la Miss Universe Colombia 2025?

Hay que decir que la nación venezolana ha sido de las más destacadas en Miss Universo, lo que la convierte en una de las mejores en este tipo de competencia de belleza.

Ahora mismo se está presentado Miss Universe Colombia, el reality, por el Canal RCN, para elegir a la mujer que va a representar al país de la Tricolor en Miss Universo. El nombre de la soberana de la belleza se conocerá el próximo domingo 28 de septiembre.