Beéle reapareció con contundente mensaje: "Estoy en la mía"

El cantante Beéle reapareció en redes sociales presumiendo un significativo logro en su carrera musical.

¿Qué reveló Beéle en sus redes sociales?

El artista compartió a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi cuatro millones de seguidores, una imagen en la que mostró el apoyo que le están brindando sus fieles fanáticos.

En la publicación mostró que su álbum titulado "Borondo" se encuentra en el puesto seis a nivel global, es decir que está entre los discos más escuchados en el mundo en la pltaforma streaming de música Spotify.

En primer lugar está Man Best Friend de Sabrina Caspenter, de segundo está Kpop demon Hunters, el tercero lugar Debí tirar más fotos de Bad Bunny, de cuarto I Barely Know Her de Sombr y en el quinto You'll alright, kid de Alex Warren.

¿Qué mensaje dejó Beéle con su publicación?

El artista aprovechó para dejarles un contundente mensaje a quienes lo critican por sus polémicas personales y profesionales, agregando su canción "En la mía", que hace parte del álbum, agregando una parte en específico.

"He visto un par que los mató la envidia, andan por ahí con el alma dolida, mi lealtad que me ancla a la orilla y Dios sé que siempre me ve, y por eso estoy en la mía", fue la parte que agregó.

Por ahora, el artista sigue disfrutando del éxito que sigue teniendo con su música y este exitoso álbum, por e que además logró llenar cinco fechas en el Movistar Arena en Bogotá, donde estará el próximo mes de noviembre cautivando con sus presentaciones a sus fanáticos con su performance, en especial con sus particulares bailes que se han vuelto tan virales en redes sociales.

De igual manera, continúa trabajando en nueva música, con la que espera seguir cautivando a sus admiradores para sumar aún más reproducciones en las plataformas digitales y seguir llenando sus conciertos alrededor del mundo.

Por el momento, sus fanáticos esperan que siga activo en redes sociales como suele hacerlo con sus bailes y su música.