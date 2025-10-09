Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García recibió elogios tras revelar contundente video: "Quieren verme caer"

La influenciadora Karina García contestó a quienes la critican y no quieren verla exitosa.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

La influenciadora Karina García sorprendió a sus millones de fanáticos con un cautivador video presumiendo su belleza.

¿Qué video reveló Karina García?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi cinco millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró modelando y presumiendo su moderno outfit.

Karina García responde a críticas

En la grabación se ve a la creadora de contenido modelando por las calles y posando a la cámara con diferentes ángulos, mientras luce un outfit de color beige, falda, body y gabán del mismo tono, los cuales acompañó con unas botas larga de charol de color café.

Con su pelo suelto en ondas y gafas, ofreció lo mejore de ella para seguir enamorando a sus admiradores.

¿Qué dijo Karina García tras su cautivador video?

La paisa aprovechó dicha publicación para dejar un contundente mensaje a quienes no paran de criticarla y lanzarle mensajes negativos sobre su carrera profesional y su vida personal.

Karina García revela cautivador video

"Quieren verme caer y no les salió bien", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el video de Karina García?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y su look, destacando su estilo la modelar y su forma de vestir.

Asimismo, coincidieron con ella en su mensaje y le demostraron todo su apoyo y cariño con sus proyectos.

Otros no dudaron en seguirla criticando y juzgando por su forma de ser y sus atuendos.

Por su parte, la influenciadora sigue disfrutando del cariño que le brindan la mayoría de sus fanáticos, incluso recientemente compartió con uno de ellos todo un día, luego de que este viajara desde España solo para conocerla.

De igual manera, sigue al frente de su emprendimiento de ropa deportiva, con la que ha tenido gran éxito y continúa enfocada en sus respectivos entrenamientos para su enfrentamiento contra Karely Ruiz el 18 de octubre en el ring de boxeo, donde se medirán bajo este deporte en el evento del streamer Westcol, en el que también competirán Yina Calderón y Andrea Valdiri.

