Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Murió Alicia Vásquez, la mamá de Juanes: esto se sabe

Detalles del lamentable fallecimiento de Alicia Vásquez, la madre del cantante Juanes.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Juanes de luto
Fallece la madre de Juanes/AFP: Michael TRAN

El cantante Juanes se encuentra de luto luego del fallecimiento de su madre Alicia Vásquez a sus 95 años.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe de la muerte de la mamá de Juanes?

Desde Entretenimiento RCN se confirmó la dolorosa noticia de la partida de la madre del artista, quine habría fallecido en Medellín el 8 de septiembre.

Juanes de luto tras muerte de su mamá

Hasta el momento, el cantante ni su familia se ha pronunciado sobre el tema, guardando este doloroso momento en su privacidad.

¿Cómo era la relación de Juanes con su mamá?

Alicia Vásquez se convirtió en una gran madre para el artista y sus hermanos, pues asumió el rol de madre y padre luego del fallecimiento del papá del cantante cuando este tenía 23 años.

Los papás del artista sostuvieron un matrimonio de 30 años, donde tuvieron seis hijos: Javier Emilio, Luz Cecilia, José Luis, María Victoria, Jaime y Juan Esteban.

Artículos relacionados

La mamá del artista siempre lo apoyó y lo llenó de amor en su carrera musical, además de darle los mejores consejos para tener el éxito del que goza actualmente.

Fallece la mamá de Juanes

Para Juanes su madre ha sido tan importante en su vida que incluso se la tatuó en uno de sus brazos y fue su fuente de inspiración para muchas canciones.

Uno de los temas que le compuso directamente fue su canción titulada "La única", en la que le reiteró lo mucho que la ama y cuánto significa para él.

"Mujer fuerte guerrera, fortalecida por las pruebas y alegrías de la vida, sabia y silenciosa, tierna y única. La Única Doña Alicia", fueron algunas de las palabras que le dedicó hace un tiempo en sus redes sociales.

El artista siempre agradeció cada momento que podía compartir con ella y siempre le demostró lo especial y cuánto la amaba cada vez que estaban juntos y podían compartir gratas experiencias.

Artículos relacionados

Tras conocerse la triste noticia miles de internautas han reaccionado llenado de mensajes de sentido pésame y cariño al cantante.

Desde SuperLike en Canal RCN lamentamos esta pérdida y acompañamos a Juanes y su familia en este doloroso momento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García sobre ser quitamaridos Karina García

Karina García se cansó que le digan "quitamaridos", esto dijo

La influenciadora Karina García contestó a quienes la tildan de quitamaridos en redes sociales.

Emiro Navarro Emiro Navarro

Emiro Navarro genera controversia al decir que Venezuela se va a desquitar en Miss Universo

Tras la derrota de Colombia a Venezuela para el Mundial 2026, Emiro Navarro se refirió a las reinas del país vecino en Miss Universo.

Norma Nivia y Mateo Varela Norma Nivia

Norma Nivia llega al cine de Hollywood, así la presumió Mateo Varela

Mateo Varela se mostró orgulloso de Norma Nivia tras aparecer en tráiler de una película de Hollywood.

Lo más superlike

Valentina Taguado Valentina Taguado

Valentina Taguado dejó a todos en shock con lo que confesó en MasterChef Celebrity: "Perdón"

Valentina Taguado habló sin 'pelos en la lengua' sobre lo que prefiere en MasterChef Celebrity.

Selección Colombia Selección Colombia

Empieza la venta de boletas para el Mundial 2026: fechas, requisitos, precios, tipos

¿Por qué pilates es el ejercicio de moda? Salud y Belleza

Pilates: conoce su historia, beneficios y todo lo que debes saber del ejercicio de moda

Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaparece con drástico cambio en su rostro, ¿qué se hizo?

Melissa Gate anunció colaboración con Karol G Karol G

Melissa Gate sorprende al asegurar que tendrá colaboración con Karol G