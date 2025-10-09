Murió Alicia Vásquez, la mamá de Juanes: esto se sabe

El cantante Juanes se encuentra de luto luego del fallecimiento de su madre Alicia Vásquez a sus 95 años.

¿Qué se sabe de la muerte de la mamá de Juanes?

Desde Entretenimiento RCN se confirmó la dolorosa noticia de la partida de la madre del artista, quine habría fallecido en Medellín el 8 de septiembre.

Hasta el momento, el cantante ni su familia se ha pronunciado sobre el tema, guardando este doloroso momento en su privacidad.

¿Cómo era la relación de Juanes con su mamá?

Alicia Vásquez se convirtió en una gran madre para el artista y sus hermanos, pues asumió el rol de madre y padre luego del fallecimiento del papá del cantante cuando este tenía 23 años.

Los papás del artista sostuvieron un matrimonio de 30 años, donde tuvieron seis hijos: Javier Emilio, Luz Cecilia, José Luis, María Victoria, Jaime y Juan Esteban.

La mamá del artista siempre lo apoyó y lo llenó de amor en su carrera musical, además de darle los mejores consejos para tener el éxito del que goza actualmente.

Para Juanes su madre ha sido tan importante en su vida que incluso se la tatuó en uno de sus brazos y fue su fuente de inspiración para muchas canciones.

Uno de los temas que le compuso directamente fue su canción titulada "La única", en la que le reiteró lo mucho que la ama y cuánto significa para él.

"Mujer fuerte guerrera, fortalecida por las pruebas y alegrías de la vida, sabia y silenciosa, tierna y única. La Única Doña Alicia", fueron algunas de las palabras que le dedicó hace un tiempo en sus redes sociales.

El artista siempre agradeció cada momento que podía compartir con ella y siempre le demostró lo especial y cuánto la amaba cada vez que estaban juntos y podían compartir gratas experiencias.

Tras conocerse la triste noticia miles de internautas han reaccionado llenado de mensajes de sentido pésame y cariño al cantante.

Desde SuperLike en Canal RCN lamentamos esta pérdida y acompañamos a Juanes y su familia en este doloroso momento.