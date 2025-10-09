Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García se cansó que le digan "quitamaridos", esto dijo

La influenciadora Karina García contestó a quienes la tildan de quitamaridos en redes sociales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García sobre ser quitamaridos
Karina García se cansó de que le dijeran quitamaridos/Canal RCN

La influenciadora Karina García se cansó de que digan que ella se involucra en relaciones ajenas y dejó un contundente mensaje.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Karina García sobre ser "quitamaridos"?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo junto al streamer Westcol, donde habló al respecto y pidió que dejaran de decir que ella quita maridos cuando nunca ha sido así.

Karina García sobre ser quitamaridos

Detalló que ella ve un hombre comprometido o casado y lo ve como una mujer más, por lo que, no suele estar con alguien que esté en una relación.

"Qué pendejada con eso de que yo quito maridos, yo no quito maridos, además nadie quita a nadie, la fidelidad es una decisión y la infidelidad también", dijo.

Artículos relacionados

Cabe destacar que, la influenciadora ya se había referido al tema durante su participación en La casa de los famosos Colombia, donde tuvo un altercado con la modelo Laura G por un tema similar.

En su momento, Karina García señaló que le encantaría demostrar que nunca le quitó la pareja a la modelo como ella lo aseguró y que las mujeres siempre suelen juzgarla al respecto.

Karina García responde a críticas

¿Cómo está la vida sentimental actual de Karina García?

Luego de que la influenciadora tuviera un romance con el cantante Altafulla en La casa de los famosos Colombia, su noviazgo prosperó luego de que la salida de ambos del reality.

Aunque se llegó a especular que habían terminado, los dos siguen demostrando que siguen juntos y que su relación está mejor que nunca, pero aclararon a sus seguidores que no pueden esperar verlos juntos todo el tiempo debido a los compromisos laborales de cada uno.

Artículos relacionados

Karina sigue con sus respectivos entrenamientos para su enfrentamiento en el ring de boxeo contra la influenciadora mexicana Karely Ruiz, en el evento de Westcol 'Stream Figthers 4', donde estarán varios creadores de contenido, entre ellos Yina Calderón y Andrea Valdiri, que también competirán entre sí.

El evento se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en la ciudad de Bogotá, donde habrán varios artistas, el único confirmado hasta el momento: Cosculluela.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juanes de luto Juanes

Murió Alicia Vásquez, la mamá de Juanes: esto se sabe

Detalles del lamentable fallecimiento de Alicia Vásquez, la madre del cantante Juanes.

Emiro Navarro Emiro Navarro

Emiro Navarro genera controversia al decir que Venezuela se va a desquitar en Miss Universo

Tras la derrota de Colombia a Venezuela para el Mundial 2026, Emiro Navarro se refirió a las reinas del país vecino en Miss Universo.

Norma Nivia y Mateo Varela Norma Nivia

Norma Nivia llega al cine de Hollywood, así la presumió Mateo Varela

Mateo Varela se mostró orgulloso de Norma Nivia tras aparecer en tráiler de una película de Hollywood.

Lo más superlike

Valentina Taguado Valentina Taguado

Valentina Taguado dejó a todos en shock con lo que confesó en MasterChef Celebrity: "Perdón"

Valentina Taguado habló sin 'pelos en la lengua' sobre lo que prefiere en MasterChef Celebrity.

Selección Colombia Selección Colombia

Empieza la venta de boletas para el Mundial 2026: fechas, requisitos, precios, tipos

¿Por qué pilates es el ejercicio de moda? Salud y Belleza

Pilates: conoce su historia, beneficios y todo lo que debes saber del ejercicio de moda

Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaparece con drástico cambio en su rostro, ¿qué se hizo?

Melissa Gate anunció colaboración con Karol G Karol G

Melissa Gate sorprende al asegurar que tendrá colaboración con Karol G