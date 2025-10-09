Karina García se cansó que le digan "quitamaridos", esto dijo

La influenciadora Karina García se cansó de que digan que ella se involucra en relaciones ajenas y dejó un contundente mensaje.

¿Qué dijo Karina García sobre ser "quitamaridos"?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo junto al streamer Westcol, donde habló al respecto y pidió que dejaran de decir que ella quita maridos cuando nunca ha sido así.

Detalló que ella ve un hombre comprometido o casado y lo ve como una mujer más, por lo que, no suele estar con alguien que esté en una relación.

"Qué pendejada con eso de que yo quito maridos, yo no quito maridos, además nadie quita a nadie, la fidelidad es una decisión y la infidelidad también", dijo.

Cabe destacar que, la influenciadora ya se había referido al tema durante su participación en La casa de los famosos Colombia, donde tuvo un altercado con la modelo Laura G por un tema similar.

En su momento, Karina García señaló que le encantaría demostrar que nunca le quitó la pareja a la modelo como ella lo aseguró y que las mujeres siempre suelen juzgarla al respecto.

¿Cómo está la vida sentimental actual de Karina García?

Luego de que la influenciadora tuviera un romance con el cantante Altafulla en La casa de los famosos Colombia, su noviazgo prosperó luego de que la salida de ambos del reality.

Aunque se llegó a especular que habían terminado, los dos siguen demostrando que siguen juntos y que su relación está mejor que nunca, pero aclararon a sus seguidores que no pueden esperar verlos juntos todo el tiempo debido a los compromisos laborales de cada uno.

Karina sigue con sus respectivos entrenamientos para su enfrentamiento en el ring de boxeo contra la influenciadora mexicana Karely Ruiz, en el evento de Westcol 'Stream Figthers 4', donde estarán varios creadores de contenido, entre ellos Yina Calderón y Andrea Valdiri, que también competirán entre sí.

El evento se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en la ciudad de Bogotá, donde habrán varios artistas, el único confirmado hasta el momento: Cosculluela.