Al estilo de Miss Universe, David Sanín le ganó ventaja a Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity

Después de un reto individual en el que las alitas de pollo debían ser las protagonistas en MasterChef Celebrity, 10 años, los jurados Belén Alonso y Jorge Rausch tuvieron que tomar decisiones.

Artículos relacionados Karina García Karina García vivió un descuido en vivo de TikTok y por pena decidió terminar la transmisión

¿Cuáles platos sobresalieron en el reto de alitas de pollo en MasterChef Celebrity?

En este reto el chef Nicolás de Zubiría les ayudó a las celebridades que cocinaron, pues solo estuvieron aquellos participantes que no tenían delantal negro.

Además, compitieron por una ventaja, a la vez que hubo tranquilidad porque no se entregaron delantales negros. Dos platos sobresalieron: el del actor Ricardo Vesga y el del comediante David Sanín.

Al estilo de Miss Universe, las celebridades recibieron el veredicto final.

Artículos relacionados Selección Colombia Los memes y reacciones que dejó la victoria de Colombia contra Venezuela

¿Cómo fue la escena de final de Miss Universe entre David Sanín y Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity?

Sí, Ricardo y David convencieron con sus platos de alitas de pollo. El chef Jorge Rausch dio el anuncio de que entre ellos dos estaba la ventaja, pero antes de decir el ganador, Claudia Bahamón habló.

Momento del veredicto final | Foto del Canal RCN.

La presentadora de MasterChef les pidió a los participantes que levantaran la mano aquellos que apoyaban a David, esas personas fueron Alejandra Ávila, Nicolás Montero y Violeta Bergonzi; por otro lado, el único en levantar la mano en apoyo a Ricardo fue su colega Raúl Ocampo.

Enseguida, se dio la noticia. Tomados de la mano, con los ojos cerrados y la cabeza elevada al techo, David y Ricardo se pusieron en el papel como si fuese el anuncio del reinado de Miss Universe.

Tras toda la actuación, David Sanín fue el que se llevó la ventaja, la cual todavía no se sabe en qué consiste, pero se supone que podría beneficiarlo en el reto de equipos que se aproxima.

David Sanín y Ricardo Vesga recibiendo el veredicto de la ventaja | Foto del Canal RCN.

Además, es preciso contextualizar que David Sanín suele ser muy estratégico, ya que en su momento fue un "villano" que tenía a sus compañeros desesperados por los cambios que llegó a realizar en el juego.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado dejó a todos en shock con lo que confesó en MasterChef Celebrity: "Perdón"

Aparte de David, la influenciadora Valentina Taguado también tiene una ventaja de la cual tampoco se tiene conocimiento en qué consiste. En conclusión, el tiempo lo dirá todo.

Revive los capítulos de MasterChef Celebrity descargando la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.