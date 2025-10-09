Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Al estilo de Miss Universe, David Sanín le ganó ventaja a Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity

David Sanín y Ricardo Vesga se pusieron en el papel de reinas de belleza para recibir veredicto en MasterChef Celebrity.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
David Sanín, Ricardo Vesga
Al estilo de Miss Universe, David Sanín le ganó ventaja a Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Después de un reto individual en el que las alitas de pollo debían ser las protagonistas en MasterChef Celebrity, 10 años, los jurados Belén Alonso y Jorge Rausch tuvieron que tomar decisiones.

Artículos relacionados

¿Cuáles platos sobresalieron en el reto de alitas de pollo en MasterChef Celebrity?

En este reto el chef Nicolás de Zubiría les ayudó a las celebridades que cocinaron, pues solo estuvieron aquellos participantes que no tenían delantal negro.

Además, compitieron por una ventaja, a la vez que hubo tranquilidad porque no se entregaron delantales negros. Dos platos sobresalieron: el del actor Ricardo Vesga y el del comediante David Sanín.

Al estilo de Miss Universe, las celebridades recibieron el veredicto final.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la escena de final de Miss Universe entre David Sanín y Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity?

Sí, Ricardo y David convencieron con sus platos de alitas de pollo. El chef Jorge Rausch dio el anuncio de que entre ellos dos estaba la ventaja, pero antes de decir el ganador, Claudia Bahamón habló.

MasterChef Celebrity, 10 años
Momento del veredicto final | Foto del Canal RCN.

La presentadora de MasterChef les pidió a los participantes que levantaran la mano aquellos que apoyaban a David, esas personas fueron Alejandra Ávila, Nicolás Montero y Violeta Bergonzi; por otro lado, el único en levantar la mano en apoyo a Ricardo fue su colega Raúl Ocampo.

Enseguida, se dio la noticia. Tomados de la mano, con los ojos cerrados y la cabeza elevada al techo, David y Ricardo se pusieron en el papel como si fuese el anuncio del reinado de Miss Universe.

Tras toda la actuación, David Sanín fue el que se llevó la ventaja, la cual todavía no se sabe en qué consiste, pero se supone que podría beneficiarlo en el reto de equipos que se aproxima.

MasterChef Celebrity
David Sanín y Ricardo Vesga recibiendo el veredicto de la ventaja | Foto del Canal RCN.

Además, es preciso contextualizar que David Sanín suele ser muy estratégico, ya que en su momento fue un "villano" que tenía a sus compañeros desesperados por los cambios que llegó a realizar en el juego.

Artículos relacionados

Aparte de David, la influenciadora Valentina Taguado también tiene una ventaja de la cual tampoco se tiene conocimiento en qué consiste. En conclusión, el tiempo lo dirá todo.

Revive los capítulos de MasterChef Celebrity descargando la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Raúl Ocampo, Jorge Rausch MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo le hizo decir grosería a Jorge Rausch en MasterChef Celebrity, ¿por qué?

Raúl Ocampo le 'sacó la piedra' a Jorge Rausch en reto individual de MasterChef Celebrity.

Valentina Taguado Valentina Taguado

Valentina Taguado dejó a todos en shock con lo que confesó en MasterChef Celebrity: "Perdón"

Valentina Taguado habló sin 'pelos en la lengua' sobre lo que prefiere en MasterChef Celebrity.

Rebeca Castillo, Andrea Tovar, Hernán Zajar, Valerie Domínguez Miss Universe Colombia

Amazonas reveló el verdadero trato que recibió de los jurados de Miss Universe Colombia, el reality

Luego de renunciar, Rebeca Castillo no guardó lo que sintió en Miss Universe Colombia, el reality.

Lo más superlike

Karina García

Karina García recibió elogios tras revelar contundente video: "Quieren verme caer"

La influenciadora Karina García contestó a quienes la critican y no quieren verla exitosa.

Beele reaparece en redes sociales Talento nacional

Beéle reapareció con contundente mensaje: "Estoy en la mía"

Selección Colombia Selección Colombia

Empieza la venta de boletas para el Mundial 2026: fechas, requisitos, precios, tipos

¿Por qué pilates es el ejercicio de moda? Salud y Belleza

Pilates: conoce su historia, beneficios y todo lo que debes saber del ejercicio de moda

Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaparece con drástico cambio en su rostro, ¿qué se hizo?