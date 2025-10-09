Raúl Ocampo le hizo decir grosería a Jorge Rausch en MasterChef Celebrity, ¿por qué?

En el más reciente reto individual de MasterChef Celebrity, en el que únicamente cocinaron aquellos que no tenía delantal negro, una de esas celebridades criticadas fue el actor Raúl Ocampo.

¿Qué pasó con Raúl Ocampo en el reto de alitas de pollo en MasterChef Celebrity?

Para esta ocasión, se les pidió a los participantes preparar alitas de pollo y el reto era libre. Aunque Raúl lo intentó, al momento en el que los chefs Belén Alonso y Jorge Rausch probaron su plato, no le fue como lo esperaba.

De hecho, al actor le fue tan mal que la presentadora Claudia Bahamón dijo que si hubiese sido otro reto de seguro se llevaba un delantal negro.

A Raúl Ocampo le fue fatal con las alitas de pollo | Foto del Canal RCN.

¿Cuáles fueron las críticas sin piedad para las alitas de Raúl Ocampo?

Desde que vieron el plato, los chefs no dudaron en criticar, iniciando porque el actor entregó monedas de plátano crudas. El actor justificó que solo le quedaban cinco minutos.

"Un patacón se entiende, pero no una moneda", sentenció Rausch.

Ante la acción, Violeta calificó a su compañero como "conchudo", mientras que, Valentina aseguró que eso no se hace.

Enseguida, aunque una salsa le quedó bien a actor, la otra no. Inclusive, el chef Jorge Rausch dijo una grosería porque no pudo creer que el artista hubiese presentado un plato de esa manera. Hasta se consideró la idea de darle delantal negro.

"Hijeput4, no seamos ridículos, de verdad, ¿qué es esta vainao?... Alitas deshuesadas, yo creo que Nico debe estar echando humo por las orejas... Es lo peor que hemos visto... Lo mejor de este plato es que lo quiten de acá, malísimo", comentó.

Este fue el plato de Raúl Ocampo | Foto del Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Raúl Ocampo?

Raúl Ocampo vio a través de la pantalla las críticas de los expertos gastronómicos. Aunque intentó argumentar sus fallas, aceptó que no tenía ninguna salida para salvarse.

Luego de esto, la presentadora Claudia Bahamón intervino.

"O sea, si hacemos un balance, muy de buenas que no hay delantal negro", dijo la presentadora de MasterChef.

Para finalizar, Raúl les pidió perdón a los jueces por el plato que presentó en este reto individual que le quedó todo mal, a la vez que tomó todas las críticas para mejorar.

