Mariana Morales soltó todo sobre Miss Universe Colombia, el reality: ya no se quedó callada

Mariana Morales rompió el silencio acerca de Miss Universe Colombia, el reality, y su participación como mujer trans.

Mariana Morales soltó todo sobre Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

Avanzan los capítulos de Miss Universe Colombia, el reality, representantes de todos los departamentos se encuentran compitiendo para ganarse la corona y ser la mujer que vaya a Miss Universe en Tailandia.

¿Por qué Mariana Morales hizo historia en Miss Universe Colombia, el reality?

El reality, transmitido por el Canal RCN, se ha enfocado en resaltar la belleza de la mujer desde diferentes perspectivas, de modo que una de las participantes que ha sido mencionada constantemente en las plataformas digitales ha sido Miss Bogotá, Mariana Morales.

Mariana Morales, quien es modelo y se interesa por la psicología, se convirtió en la primera mujer trans en ser parte de este tipo de formatos. Su aparición ha dividido críticas, tanto positivas como negativas, las cuales han llegado a ella misma.

Por lo tanto, la joven bogotana dio una reciente entrevista en la que rompió el silencio en torno a lo que piensa de su paso en Miss Universe Colombia, el reality.

Mariana Morales representa a Bogotá en Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

Mediante la propuesta tipo podcast que lleva el nombre de 'A pelo', conducido por el exprotagonista y periodista Omar Vásquez, la representante de Bogotá dio a conocer lo que piensa del hecho de que ella, siendo una mujer trans, tenga visibilidad en la producción que es presentada por Claudia Bahamón.

¿Cuál es la postura de Mariana Morales respecto a Miss Universe Colombia, el reality?

De acuerdo con Morales, el cambio en el mundo es notorio y eso implica un avance, de modo que Canal RCN le abrió las puertas para mostrar su talento.

"Cuando RCN me abre las puertas busca una mujer real, una mujer que no todo el tiempo está maquillada, una mujer que no todo el tiempo está con disposición, sino también es vulnerable, llora, es una mujer que también se siente frágil, siente ira en ciertos momentos, se frustra", indicó.

A renglón seguido, Mariana cree que en la búsqueda de una mujer real en un país como Colombia hay diversidad; de hecho, calificó a Miss Universo como un "acto político" en el sentido de que a nivel internacional, en una de sus ediciones, fue Ángela Ponce de España.

Para Mariana Morales, Miss Universe es un acto político | Foto del Canal RCN.

Entonces, para Mariana Morales, la posibilidad de estar en Miss Universe Colombia es una muestra de que la nación es amor; reconoce a la persona más allá de su físico e identidad.

"Yo, representando a Bogotá, es la capital de Colombia, nosotros reunimos y abrazamos a las personas del exterior, dentro del país también y es mostrarle a Colombia que una mujer trans diversa es la voz de la representación de lo que realmente es Bogotá. Gracias", agregó.

Puedes ver todos los capítulos de Miss Universe Colombia, el reality, descargando gratis la app del Canal RCN. Clic aquí.

