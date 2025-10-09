Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Norma Nivia llega al cine de Hollywood, así la presumió Mateo Varela

Mateo Varela se mostró orgulloso de Norma Nivia tras aparecer en tráiler de una película de Hollywood.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Norma Nivia y Mateo Varela
Mateo Varela presume a Norma Nivia en Hollywood/Canal RCN

La actriz Norma Nivia llegó a Hollywood y su novio Mateo Varela fue el encargado de revelar la noticia a sus miles de fanáticos.

¿Norma Nivia en Hollywood?

Mateo Varela compartió a través de sus historias en su cuenta de Instagram un video en el que mostró el tráiler de una película de Hollywood en el que aparece la actriz Norma Nivia.

Mateo Varela presume a Norma Nivia

Orgulloso quiso presumir la noticia con sus admiradores y aprovechar para felicitar públicamente a la actriz por su sorprendente logro en su carrera profesional.

"Quiero presumirles a todos ustedes esta belleza, sí señores mi bella novia en Hollywood, en el tráiler de la película, qué belleza, una actriz colombiana en Hollywood. Te felicito mi vida", dijo.

¿Cómo reaccionó Norma Nivia tras verse en el tráiler de una película de Hollywood?

La actriz y modelo confesó que no sabía que iba a aparecer en el trailer de la cinta y reveló que su personaje no es de los principales, pero que se siente agradecida de haber aparecido en el avance de la película.

Mateo Varela y Norma Nivia elogiados en redes

"No sabía, no me lo esperaba. Mi personaje es pequeñito, pero bueno, parece que impacté al director porque estoy en el trailer y verme al pie de esos dos protagonista, no lo puedo creer, es como una señal de que mi carrera todavía tiene mucho por dar", señaló.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Norma Nivia tras verla en una producción de Hollywood?

Luego de la revelación, miles de internautas reaccionaron a la publicación, donde muchos la llenaron de felicitaciones y elogios por ese paso tan importante como actriz.

Otros no dudaron en criticarla, pero otros la defendieron y destacaron la importancia de que como colombiana pueda llegar a ese espacio tan competitivo en la actuación.

Por ahora, Norma Nivia sigue trabajando en sus respectivos proyectos, entreteniendo a sus miles de seguidores en redes sociales con su diverso contenido y disfrutando de su romance con Mateo Varela, el cual recordemos surgió tras la participación de ambos en La casa de los famosos Colombia, reality que ganó el cantante Altafulla.

