La Jesuu compartió su postura tras polémico video de Isabella Ladera y Beéle: ¿qué dijo?

La Jesuu dividió opinión en redes sociales al revelar su postura frente al polémico video de Isabella Ladera y Beéle.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
La Jesuu
¿Qué dijo La Jesuu traspolémico video de Isabella Ladera y Beéle? | Foto: Canal RCN

Valentina Ruíz, o más conocida como La Jesuu, se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país gracias a su amplia trayectoria en las redes sociales. También, cautivó a sus seguidores al ser parte de los participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, La Jesuu compartió recientemente a través de sus redes sociales su aparente respuesta tras el polémico video filtrado el pasado 7 de septiembre en el que se evidencia una comprometedora escena entre el artista urbano Beéle e Isabella Ladera.

¿Qué dijo La Jesuu tras polémico video de Beéle e Isabella Ladera?

Cabe destacar, que una ola de internautas y varias celebridades que hacen parte del mundo del entretenimiento han compartido su opinión a raíz del video filtrado entre Isabella Ladera y Beéle.

Así también, La Jesuu compartió su opinión a raíz del video filtrado entre Isabella Ladera y Beéle, pues interactuó con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores en la que les hizo la siguiente pregunta a sus seguidores: “¿tengo que dejar de grabarme teniendo r#laci#n#s con mi pareja?”, a lo que enseguida respondió:

La Jesuu
La Jesuu se pronunció acerca de polémica de Beéle e Isabella Ladera. | Foto: Canal RCN

“Total, amo grabarme en la #ntim#d#d”, añadió La Jesuu durante una de sus publicaciones en sus redes sociales.

La Jesuu
¿Qué dijo La Jesuu tras el polémico video filtrado recientemente? | Foto: Canal RCN

Desde luego, la opinión de La Jesuu ha generado múltiples reacciones por parte de los internautas, quienes mostraron su punto de ellos. Muchos de ellos revelaron que estaban de acuerdo con esta decisión y, de igual modo, manifestaron su rechazo.

¿Qué han dicho Isabella Ladera y Beéle tras reciente polémica?

Es clave mencionar que Isabella Ladera compartió su opinión a raíz del video filtrado, pues reveló en sus redes sociales que se ha sentido sumamente devastada tras este suceso. También, generó una variedad de opiniones en internet.

Por su parte, el equipo de abogados de Beéle compartió recientemente un comunicado oficial en el que manifestaron su rechazo de manera categórica frente a la “divulgación” del contenido, expresando así que el artista no fue quien hizo público el video a raíz de todas las suposiciones presentadas en redes sociales.

