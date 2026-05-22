El mundo de la industria artística colombiana se vuelve a vestir de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido gestor cultural, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Sin embargo, la noticia ha causado un sentido vacío por parte de sus colegas y seguidores, quienes resaltaron todo lo que hizo a lo largo de su carrera. Así también, se confirmó que falleció en medio de un crítico hecho en la ciudad de Bogotá.

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¿Quién fue el reconocido artista que falleció en críticas condiciones en Bogotá?

El nombre de Alberth Piñeros se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido gestor cultural y líder comunitario, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento de Alberth Piñeros. | Foto: Freepik

La noticia fue confirmada a través de varios medios de comunicación independientes y, también, a través de un comunicado oficial compartido por parte de la cuenta oficial de Instagram del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), quienes expresaron las siguientes palabras:

“El Instituto Distrital de las Artes – Idartes lamenta profundamente el fallecimiento de Alberth David Piñeros Jiménez, gestor cultural, líder comunitario y defensor de los procesos de autogestión cultural en Bogotá. Reconocemos y honramos su valioso aporte al fortalecimiento de los espacios culturales independientes de la ciudad, especialmente desde su trabajo en La K-Zona, espacio desde el cual impulsó procesos de creación, circulación, formación y encuentro para múltiples comunidades artísticas y culturales”, expresó Idartes en el comunicado oficial.

Por el momento, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de los internautas, quienes resaltaron el gran talento que demostró Alberth a lo largo de su carrera profesional tras dejar un importante legado en la cultura del arte bogotano.

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¿Cuál fue la dolorosa causa de la muerte de Alberth Piñeros?

Según lo han reportado varios medios de comunicación y la Policía Metropolitana de Bogotá, se refleja que Alberth Piñeros se encontraba en las inmediaciones del Centro de la ciudad, en la localidad de Santa Fe en donde fue abordado por otra persona, quien les d#sp#r# tras fugarse del lugar.

¿Quién fue Alberth Piñros? | Foto: Freepik

Posteriormente, las autoridades evidenciaron que Alberth tuvo varias heridas en medio del desafortunado hecho el cual le causó la muerte y siguen bajo las respectivas investigaciones del lamentable suceso.