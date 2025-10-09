Yailin, expareja de Anuel AA, sorprende al revelar que construyó una iglesia: así luce

La cantante dominicana Yailin La Más Viral sorprendió a sus seguidores en las últimas horas al revelar su nuevo proyecto alejado de la música.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz polémico video de Beéle e Isabella Ladera: así reaccionaron

¿Por qué Yailin La Más Viral montó iglesia?

La artista dominicana saltó a la fama en 2022 cuando se conoció su relación con el artista puertorriqueño Anuel AA, con quien se casó en ese mismo año.

Yailin empezó a llamar la atención de la prensa por su relación con el cantante de trap puertorriqueño con quien en 2023 tuvo a su hija Cattleya.

Sin embargo, para sorpresa de todos sus seguidores, la pareja anunció tras el nacimiento de su hija su separación y desde ahí la artista dominicana empezó a mostrarse enfocada en sus proyectos personales y vida artística.

Precisamente, Yailin les reveló a sus seguidores el nuevo proyecto que fundó alejado de la música, una iglesia.

Yailin sorprende al revelar que construyó una iglesia. (AFP: Jason Koerner)

Artículos relacionados Talento nacional Hugo García, pareja de Isabella Ladera, rompió el silencio tras video filtrado de ella con Beéle

¿Cómo luce la iglesia que montó Yailin, expareja de Anuel AA?

Yailin les compartió a través de sus historias de Instagram la noticia a sus seguidores, a quienes les reveló que este proyecto era parte de una promesa que hizo años atrás cuando buscaba una oportunidad en la música y mundo del entretenimiento.

Mi iglesia propia. Le prometí a Dios que si me bendecía yo levantaría una iglesia en su nombre y hoy estoy cumpliendo esa promesa.

Yailin compartió un emotivo mensaje en el que aseguró que esta era su forma de agradecer todo los frutos que ha recibido en los últimos años gracias a su disciplina, talento y fe.

Todo lo que soy y lo que tengo se lo debo a él. Esta iglesia es mi manera de agradecer y demostrar que con fe, amor y entrega los sueños con Dios siempre se cumplen.

Artículos relacionados Talento nacional Isander Pérez reveló cómo afronta con su hija la polémica de Isabella Ladera y Beéle

¿Qué reacciones ha dejado el nuevo negocio de Yailin, expareja de Anuel AA?

Como era de esperarse la confesión de Yailin La Más Viral ha provocado múltiples reacciones en redes sociales.

Por un lado, algunos han aplaudido su gesto de fundar una iglesia y más por la razón que la hizo a modo de agradecimiento a su fe y religión.

Sin embargo, algunos creen que este proyecto no va de la mano con su personalidad y por las polémicas en las que se ha visto envuelta en los últimos meses con sus exparejas.