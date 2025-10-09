Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García responde a críticas recibidas por su diseño de sonrisa: “Ocúpate más de tu conciencia”

Karina García recibe una ola de críticas tras su reciente diseño de sonrisa y comparte su aparente respuesta al respecto.

Karina García se ha posicionado como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país al demostrar varios acontecimientos de su vida personal a través de sus redes sociales.

Además, el nombre de la influenciadora se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras recibir una ola de críticas mediante las redes sociales tras su reciente diseño de sonrisa.

Este fue el mensaje que compartió Karina García tras recibir críticas por parte de internautas

Es clave mencionar que hace unos días, Karina ha resonado por varios argumentos compartidos durante una entrevista junto a Eva Rey en el que compartió varios acontecimientos de su vida personal.

Por su parte, muchos internautas no pasaron por alto el reciente diseño de sonrisa que se realizó la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, en el que ha recibido comentarios tanto positivos como negativos mediante las diferentes redes sociales.

Cabe destacar que recientemente, Karina García compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, un sorprendente mensaje en el que se aparenta que compartió su postura tras críticas recibidas, pues expresó las siguientes palabras:

“Ocúpate más de tu conciencia que de tu reputación, porque tu conciencia es lo que eres y tu reputación es solamente lo que los demás piensan que eres”, añadió Karina.

¿Cuándo será el próximo torneo deportivo de Karina García?

Cabe destacar que, en las últimas semanas, Karina García se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al demostrar que será una de las participantes del próximo torneo de ‘Stream Fighters 4’ en el que se enfrentará con la creadora de contenido, Karely Ruíz.

Por su parte, la persona que encabezará este torneo será el streamer WestCol. Así también, el torneo se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live, en la ciudad de Bogotá.

 

