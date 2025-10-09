Úrsula Corberó y Chino Darín confirman que serán padres por primera vez

La actriz española y el actor argentino sorprendieron en redes sociales al anunciar que esperan su primer hijo tras casi diez años de relación.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz polémico video de Beéle e Isabella Ladera: así reaccionaron

La noticia, compartida de manera íntima y sin declaraciones oficiales, rápidamente se volvió tendencia y despertó la emoción de amigos y seguidores.

¿Cómo anunciaron la noticia?

Con una fotografía publicada en Instagram, Úrsula Corberó mostró su embarazo posando con un vestido blanco en un sofá.

El mensaje que acompañó la imagen fue breve pero contundente: “Esto no es IA”, en alusión a las nuevas tendencias digitales y dejando claro que el momento era real.

Chino Darín reaccionó enseguida compartiendo la publicación en sus historias con emojis de corazones y caritas sonrientes.

La complicidad entre ambos quedó reflejada en este gesto, que fue celebrado por celebridades como Lali Espósito, Georgina, Penelope Cruz, Stefi Roitman y Chiara Ferragni.

Una de las reacciones más emotivas llegó de Florencia Bas, esposa de Ricardo Darín, quien expresó su alegría por la llegada de su primer nieto.

“Me explota el corazón de alegría y amor! Los amo con mi vida a los tres!! Que locura hermosa, que lindos, que ansiedad! Felicidades para uds y para mi jajajaja!!”, comentó la próxima a ser abuela.

¿Desde hace cuánto están juntos Úrsula Corberó y Chino Darín?

La historia de amor entre Corberó y Darín comenzó en 2015 durante el rodaje de la serie española La embajada. Desde entonces, han construido una relación estable, caracterizada por la discreción y el bajo perfil en redes sociales.

Artículos relacionados Talento nacional Hugo García, pareja de Isabella Ladera, rompió el silencio tras video filtrado de ella con Beéle

En entrevistas pasadas, ambos han destacado la naturalidad con la que surgió su romance. La protagonista de La Casa de Papel recordó que al conocer a Darín le dijo en tono de broma: “Hola, soy tu novia”, frase que terminó siendo premonitoria.

Con el paso de los años, aprendieron a sobrellevar la distancia y los viajes por trabajo, consolidando una pareja que ha logrado mantenerse unida en medio de la exposición mediática.

¿Quién es el Chino Darín?

Nacido en Buenos Aires en 1989, Ricardo “Chino” Darín es actor, productor y presentador. Hijo del reconocido artista Ricardo Darín, ha logrado forjar una carrera propia en cine y televisión, con proyectos tanto en Argentina como en España. Entre sus trabajos más destacados figuran El reino, La odisea de los giles y Manos de hierro.

A lo largo de los años, el Chino ha acompañado de cerca la trayectoria de Corberó, mostrando admiración por su crecimiento artístico.

“Nunca la he dejado de ver crecer profesionalmente, es una cosa de locos. Me encanta”, dijo en una entrevista el actor.

Úrsula Corberó y Chino Darín esperan su primer hijo tras casi diez años de relación. (Foto Amy Sussman / AFP)

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón reaccionó a ruptura de Manelyk González y Caramelo: "Yina adivina"

Con este anuncio, la pareja celebra uno de los capítulos más importantes de su historia en común y se prepara para dar la bienvenida a su primer hijo, consolidándose como una de las duplas más queridas y admiradas del espectáculo hispano.