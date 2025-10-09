Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón reaccionó a ruptura de Manelyk González y Caramelo: "Yina adivina"

Yina Calderón días atrás había expuesto supuesta verdad sobre la relación de Manelyk González y Caramelo tras La casa de los famosos All-Stars.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón reaccionó a ruptura de Manelyk y Caramelo
Yina Calderón había hablado semanas atrás sobre Manelyk y Caramelo. (Fotos Canal RCN)

Yina Calderón constantemente está dando de qué hablar en redes sociales por sus publicaciones y opiniones sobre otros influenciadores. Muestra de esto fue su reacción a la ruptura de Manelyk González y Caramelo.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a la ruptura de Manelyk González y Caramelo?

En la jornada del 9 de septiembre la mexicana Manelyk González confirmó que su relación con el ganador de La casa de los famosos All-Stars, Caramelo, llegó a su final.

A través de un video junto a él, la influenciadora aseguró que habían decidido poner punto final a su relación con el creador de contenido dominicano con quien había empezado una relación dentro del reality.

"No estamos juntos y nosotros estamos bien, nos llevamos bien, no tuvimos un problema, no discutimos, simplemente ya lo de nosotros se acabó, fue bonito mientras duró, la pasamos bien, nos llevamos recuerdos bonitos de cada quien".

La mexicana aseguró que habían tomado la decisión por mutuo acuerdo, eso sí, expuso que la ola de comentarios negativos que recibían en redes habrían dañado algunos de sus negocios con diferentes marcas.

Manelyk Gonzalez termina con Caramelo
Manelyk Gonzalez y Caramelo confimaron su ruptura. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Yina Calderón a la ruptura de Manelyk González y Caramelo?

La ruptura de Manelyk González y Caramelo ha provocado un sinfín de reacciones en redes sociales de internautas y celebridades, una de ellas fue la influenciadora Yina Calderón.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia se mostró irónica a través de sus historias de Instagram tras confirmarse la ruptura de la mexicana y el dominicano.

Dios mío mejor sigo cerrando mi boca. Yina adivina y a la verdad...

Precisamente, Yina desempolvó unas declaraciones suyas de días atrás en las que cuestionaba la relación de Manelyk y Caramelo asegurando que para ella era mentira.

Creo que es fake su relación con el morenito siento que no lo quiere, solo que no es capaz de decirlo.

¿Qué reacciones ha dejado la ruptura de Manelyk González y Caramelo?

La ruptura de Manelyk González y Caramelo ha provocado múltiples reacciones en redes sociales, esto por todo el 'boom' mediático que generaban ambos influenciadores.

Asimismo, muchos han cuestionado al igual que Yina Calderón si la relación de la mexicana y el dominicano era genuina y real o si solo fue una relación de reality para generar contenido.

