Goyo aclara rumores sobre un posible romance con Luister ‘La Voz’

La química musical entre Goyo y Luister ‘La Voz’ levantó rumores de romance, pero la artista aclaró lo que realmente los une.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Goyo
Goyo presenta su sencillo Volver a Verte. Foto AFP

La música urbana y del Pacífico viven en este momento una nueva etapa en la voz de Goyo, quien ha sido reconocida por su rol de vocalista en la agrupación “ChoquibTown” y quien en este momento decidió continuar su camino como solista.

Sin embargo, en este momento su vida sentimental ha sido un tema de conversación entre los seguidores de la artista, pues tras el lanzamiento de Pantera, se ha vuelto muy notorio su acercamiento al cantante Luister ‘La Voz’.

¿De dónde surge la conexión entre Goyo y Luister ‘La Voz’?

Con Luister, la cantante ha compartido estudios, escenarios y una colaboración que levantó todo tipo de especulaciones entre los seguidores de ambos artistas sobre un posible romance.

Ambos cantantes coincidieron en el proceso creativo de Pantera, en el que grabaron juntos una de las canciones más comentadas del nuevo álbum, además la química musical fue evidente para los fanáticos y de esa misma forma quedó plasmado en el resultado final del sencillo.

¿Hubo realmente un romance entre Goyo y Luister ‘La Voz’?

Esa conexión profesional, sumada a la intensidad de la interpretación del videoclip fue suficiente para que los fanáticos comenzaran a especular sobre un posible romance entre ellos.

Goyo presenta detalles de su álbum 'Pantera.
Goyo presenta detalles de su álbum 'Pantera. Foto AFP

Sin embargo, Goyo dejó claro que su relación con Luister es fruto de la admiración mutua y de una visión compartida sobre cómo la música puede transmitir emociones universales. Para ella, el vínculo no va más allá de una hermandad artística que los llevó a trabajar de manera cercana y experimentar con nuevos sonidos.

¿Qué significa Luister en la vida de Goyo?

Más allá de los rumores, lo que queda es una profunda admiración entre Goyo y Luister ‘La Voz’, reconociendo el talento mutuo y la energía que aportaron en la producción musical de Pantera, un proyecto que marcó el inicio de Goyo como solista.

A través de las redes sociales, Goyo ha estado promocionando su último trabajo musical. FOTO: Mireya Acierto / AFP
A través de las redes sociales, Goyo ha estado promocionando su último trabajo musical. FOTO: Mireya Acierto / AFP

Aunque los seguidores insisten en vincularlos sentimentalmente, Goyo prefiere enfocarse en lo esencial de los nuevos retos y demostrar a través de su musical que no tiene miedo a mostrarse vulnerable, emocionada y concentrada en las oportunidades.

