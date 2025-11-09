¿Christian Nodal podría ir a la cárcel? Periodista reveló las razones que le harían perder su libertad

Una nueva polémica envuelve a Christian Nodal, esta vez con la justicia mexicana, donde también estaría implicado su padre, Jaime González, lo que podría llevarlos a prisión.

¿Cuáles son las razones por las que Christian Nodal y su padre podrían ir a prisión?

Según el periodista Gil Barrera, quien comparte un espacio radiofónico con Jessie Cervantes, el artista y su padre estarían involucrados en un conflicto con su antigua disquera, Universal Music, acusados de presuntas irregularidades en documentos y firmas que podrían constituir un delito.

Christian Nodal enfrentaría cargos judiciales por presunta falsificación de firmas y documentos. (Foto: AFP / Valerie Macon)

Barrera explica que este conflicto judicial se originó cuando Nodal presentó ante la justicia 35 contratos para exigir a la disquera el pago de montos que él había cubierto y que la compañía no asumió, así como por los derechos musicales de varios de sus éxitos que lo catapultaron a la fama.

Sin embargo, durante ese proceso habría utilizado en asesoramiento de su padre, firmas y documentos notariales presuntamente falsificados, lo que desencadenó las acusaciones actuales.

¿Qué implicaciones tendría este proceso legal para Christian Nodal?

El hecho de que tanto el sonorense como su padre estén señalados podría complicar aún más la situación.

Las autoridades estarían revisando los documentos presuntamente falsificados y, de comprobarse los señalamientos, el cantante podría enfrentar restricciones, como la prohibición de salir del país, además de un eventual proceso judicial que pondría en riesgo su libertad.

Pero la situación se complica, ya que el intérprete de 26 años no habría especificado su domicilio, lo que genera temor entre las autoridades de que pueda intentar evadir la justicia.

Christian Nodal no habría querido dar la ubicación de su domicilio, y por ello las autoridades temen que se fugue del país. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

¿Cómo podría Christian Nodal evitar la prisión?

Según Barrera, el intérprete de 'Sabina' podría evitar la cárcel, logrando un acuerdo en los próximos 20 días con la disquera, a la que le adeuda 2 millones de dólares, equivalentes aproximadamente a 7.000 millones de pesos colombianos, para evitar que judicialicen la carpeta que lo incrimina.

Por ahora, tanto Nodal como su padre no han emitido declaraciones oficiales al respecto.

No obstante, el tema continúa generando gran expectativa en el mundo del espectáculo, ya que podría tratarse de uno de los capítulos más controvertidos en la vida del intérprete de música regional mexicana.