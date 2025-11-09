Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón presumió la oficina de su hermana como gerente de su empresa: "¡Qué caché!"

Leonela es de las hermanas más queridas por Yina Calderón, así que la empresaria busca que tenga un buen espacio de trabajo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Yina Calderón presumió la oficina de su hermana como gerente de su empresa | Foto del Canal RCN.

Comenzó a circular un video que la misma Yina Calderón grabó presumiendo los privilegios que tiene su hermana Leonela al ser la gerente de su empresa de fajas.

Aparte de dedicarse a las redes sociales, Yina Calderón tiene una empresa de fajas y parte de su equipo de trabajo está conformado por su familia. En ese sentido, su hermana Leonela, quien fue la que la visitó cuando participó en La casa de los famosos Colombia, es la mano derecha de la polémica influencer.

Leonela Calderón
El día que Leonela visitó a Yina en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

¿Cómo es la oficina de la hermana de Yina Calderón, gerente de su empresa de fajas?

Mientras estuvo en el reality del Canal RCN, Yina dio a conocer que Leonela se iba a encargar de su empresa, así que recientemente grabó un clip para mostrar la oficina que tiene su hermana.

Un buen espacio, con nevera incluida y otros accesorios, es con lo que cuenta Leonela Calderón al ser la gerente de la empresa de fajas.

"Leonela tiene full oficina, miren: computador de última... Ustedes han visto a una gerente de empresa que tenga la nevera así, para los invitados que vienen por acá", comunicó Yina Calderón.

En efecto, en el lugar se puede ver que la oficina de Leonela es cómoda y, por lo que se puede observar, Yina le da la total libertad para que se sienta bien en su espacio de trabajo.

Cabe decir que la polémica influenciadora ha dicho que su hermana Leonela es muy importante, es decir, aunque quiere a las demás, a ella es la que más aprecia y en la que más confía.

¿Por qué relacionan a la hermana de Yina Calderón con Karina García?

Para los internautas, el hecho de que Yina sea tan especial con su hermana y comparta su trabajo para crecer juntas, demuestra el corazón que tiene la empresaria.

Yina Calderón
Yina Calderón es empresaria de fajas | Foto del Canal RCN.

Por otro lado, los usuarios de las redes sociales comentaron el video y no precisamente mencionado a Yina Calderón, sino que a nada más y nada menos que a Karina García debido a que, en su momento, Leonela expresó que a ella le cae bien al influencer paisa, de modo que el team de la modelo ahora quiere a la familiar de la empresaria de fajas.

