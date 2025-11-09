La Toxi Costeña imita a Isabella Ladera y divide opiniones

La cantante la Toxi costeña causó revuelo entre miles de sus fanáticos luego de imitar a la influenciadora Isabella Ladera.

¿Cómo fue la imitación de la Toxi Costeña de Isabella Ladera?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió compartir un video en su cuenta de Instagram, donde tiene casi un millón de seguidores, en el que se mostró haciendo lip-sync de un audio de la modelo venezolana en la que señala que ella está enfocada en trabajar en sus proyectos y no está pendiente en lo que hacen los demás.

"En la mía porque en la de otro me atraso, yo estoy en yo, en mis proyectos, en mis metas, en lo que yo quiera, pero en yo porque si estoy pendiente en que está él, ella, este me atraso", fueron las palabras que utilizó.

Con humor destacó que estaba siguiendo la filosofía de vida de la modelo, utilizándola para responderle a quienes tanto la critican.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la imitación de la Toxi Costeña de Isabella Ladera?

Varios seguidores de las famosas no dudaron en opinar al respecto, donde algunos confesaron lo mucho que los reír la artista con su publicación, mientras que otros no dudaron en criticarla y aprovechar también para opinar sobre la modelo venezolana.

Cabe destacar que, ambas creadoras de contenido suelen recibir comentarios negativos constantemente, sin embargo, ambas suelen responder a sus críticos a su manera o en muchas ocasiones ignorar a quienes les dejan mensajes malintencionados.

Por ahora, la Toxi Costeña sigue entreteniendo a sus miles de fanáticos en redes sociales, realizando diferentes presentaciones con su música en varios establecimientos a nivel nacional, además de estar trabajando en sus nuevos proyectos, con los que espera seguir cautivando a sus fieles admiradores.

Por su parte, Isabella Ladera no para de compartir detalles de su vida con sus seguidores en redes sociales sobre tips de belleza, su nuevo emprendimiento de su salón de belleza, su maternidad con su hija y enfrentando algunas polémicas en las que se ha visto envuelta por su vida privada.