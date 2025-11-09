Copenhague, la ciudad que redefine el estilo con enfoque sostenible: ¿la nueva capital de la moda?

Recientemente, en Copenhague se llevó a cabo la segunda edición del año de la Semana de la Moda, que sigue posicionándose como un referente internacional.

Artículos relacionados Talento nacional Ella es la bella esposa de Luis Javier Suárez, goleador del partido de Colombia ante Venezuela

Diseñadores, influencers y medios viajan a la capital danesa para conocer de cerca una propuesta que combina autenticidad, sostenibilidad y estilo.

¿Por qué Copenhague es la nueva capital de la moda?

La ciudad ofrece un ambiente relajado, con desfiles cercanos y un enfoque diferente al de otras capitales tradicionales.

Desde asistir en bicicleta a las pasarelas hasta participar en actividades inclusivas, la experiencia refleja un modelo de moda más consciente y accesible.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Con la camiseta de Colombia! así celebró la victoria Carlos Lampe, arquero de la selección Bolivia

Copenhague se distingue además por su compromiso con la sostenibilidad. Las firmas locales evitan el plástico de un solo uso, emplean tejidos reciclados y crean diseños pensados para durar.

La inclusión también forma parte del enfoque, con charlas y eventos que celebran la diversidad y la equidad.

Esta forma de trabajar hace que la moda en la ciudad sea más auténtica y relevante frente a las tendencias globales.

¿Qué hace único el estilo escandinavo en Copenhague?

El estilo escandinavo combina comodidad y elegancia. En Dinamarca se mezcla colores y prints con sneakers, creando looks prácticos para la vida urbana, mientras que en Suecia predominan los básicos atemporales y refinados.

Ambos estilos buscan un efecto effortless, reflejando un consumo consciente y responsable.

La sofisticación se encuentra en la combinación de funcionalidad y creatividad, logrando outfits llamativos sin perder practicidad.

Marcas como Ganni, Baum und Pferdgarten y Stine Goya lideran esta tendencia.

Ganni combina sostenibilidad con propuestas modernas, Baum und Pferdgarten destaca por la mezcla de texturas y prints originales, y Stine Goya es reconocida por sus colores y estampados innovadores que redefinen la moda escandinava más allá del minimalismo.

Históricamente, las principales capitales de la moda son París, Milán, Nueva York y Londres.

Estas ciudades son referentes internacionales gracias a sus semanas de la moda, casas de diseño históricas y su influencia global en tendencias, además de ser centros de innovación, creatividad y networking donde diseñadores presentan sus colecciones, sin embargo, en 2025 Copenhague lleva la parada por su enfoque en la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.