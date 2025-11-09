Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Copenhague, la ciudad que redefine el estilo con enfoque sostenible: ¿la nueva capital de la moda?

Copenhague se destaca como referente de moda en 2025 gracias a su estilo escandinavo y enfoque sostenible.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
¿Por qué Copenhague es la nueva capital de la moda?
Semana de la moda en Copenhague. (Foto: Freepik)

Recientemente, en Copenhague se llevó a cabo la segunda edición del año de la Semana de la Moda, que sigue posicionándose como un referente internacional.

Diseñadores, influencers y medios viajan a la capital danesa para conocer de cerca una propuesta que combina autenticidad, sostenibilidad y estilo.

¿Por qué Copenhague es la nueva capital de la moda?

La ciudad ofrece un ambiente relajado, con desfiles cercanos y un enfoque diferente al de otras capitales tradicionales.

Desde asistir en bicicleta a las pasarelas hasta participar en actividades inclusivas, la experiencia refleja un modelo de moda más consciente y accesible.

Copenhague se distingue además por su compromiso con la sostenibilidad. Las firmas locales evitan el plástico de un solo uso, emplean tejidos reciclados y crean diseños pensados para durar.

La inclusión también forma parte del enfoque, con charlas y eventos que celebran la diversidad y la equidad.

Esta forma de trabajar hace que la moda en la ciudad sea más auténtica y relevante frente a las tendencias globales.

¿Qué hace único el estilo escandinavo en Copenhague?

El estilo escandinavo combina comodidad y elegancia. En Dinamarca se mezcla colores y prints con sneakers, creando looks prácticos para la vida urbana, mientras que en Suecia predominan los básicos atemporales y refinados.

Ambos estilos buscan un efecto effortless, reflejando un consumo consciente y responsable.

La sofisticación se encuentra en la combinación de funcionalidad y creatividad, logrando outfits llamativos sin perder practicidad.

Marcas como Ganni, Baum und Pferdgarten y Stine Goya lideran esta tendencia.

Ganni combina sostenibilidad con propuestas modernas, Baum und Pferdgarten destaca por la mezcla de texturas y prints originales, y Stine Goya es reconocida por sus colores y estampados innovadores que redefinen la moda escandinava más allá del minimalismo.

Históricamente, las principales capitales de la moda son París, Milán, Nueva York y Londres.

Estas ciudades son referentes internacionales gracias a sus semanas de la moda, casas de diseño históricas y su influencia global en tendencias, además de ser centros de innovación, creatividad y networking donde diseñadores presentan sus colecciones, sin embargo, en 2025 Copenhague lleva la parada por su enfoque en la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

