VIDEO | Una historia paranormal de Hassam asustó a Valentina Taguado en ¿Qué hay pa' dañar?

Hace poco se estrenó el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, donde Hassam, Valentina Taguado y Johana Velandia conversan sin filtro sobre experiencias y anécdotas cargadas de humor.

¿Cuál fue la historia paranormal de Hassam que asustó a Valentina Taguado en ¿Qué hay pa’ dañar?

En una de esas charlas, Hassam sorprendió a todos al revelar una historia paranormal que él mismo calificó como “muy brava”.

Un momento paranormal: Hassam recordó una experiencia y asustó a Valentina Taguado. (Foto: Canal RCN)

El comediante contó que cuando era niño vivía en una casa con una escalera de madera construida por sus tíos. Allí tenían un perrito, pero él, por no bajar al baño prefería hacer sus necesidades al borde de las escaleras que tenían vista al lote de al lado.

Según relató, tenía alrededor de seis años cuando, hacia las 2 de la mañana, se levantó con ganas de orinar y salió a la azotea. Parado al borde de las escaleras al mirar hacia abajo, vio al perro observándolo fijamente. Lo extraño fue que, de repente, los ojos del animal se tornaron rojos y comenzó a subir la escalera en dos patas.

Hassam aseguró que quedó paralizado del susto y corrió a refugiarse en su cuarto. Esa noche soñó que el perro lo mordía y, al día siguiente, descubrieron que el animal había muerto justo al borde de la escalera.

¿Cuál fue la reacción de Valentina Taguado a la historia paranormal de Hassam?

Además, Hassam contó que detrás de su oreja tiene cicatriz después de este día. En ese momento, Valentina Taguado se acercó a mirarla y, justo entonces, el humorista imitó a un perro —ladrando—, lo que hizo que ella pegara un grito.

Por supuesto, las risas no faltaron. Valentina Taguado, entre susto y carcajadas, le respondió “¡ridículo!”, lo que contagió a Johana Velandia, quien no podía parar de reír junto a Hassam. Finalmente, Valentina, llorando de la risa y aún asustada, se sentó a recuperar el aliento.

Aunque Hassam aclaró que la historia no le ocurrió a él, sino a sus tíos, sí confirmó que el perro efectivamente murió. Mientras tanto, Valentina seguía repitiendo “eso no se hace”, y Johana Velandia aprovechó para comenzar a contar su propia experiencia paranormal.