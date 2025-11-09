Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

VIDEO | Así se prepara Shakira tras bambalinas: su ritual de belleza antes de conquistar su público

Shakira sorprendió a sus fans al compartir un vistazo exclusivo a su rutina de belleza detrás del escenario.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Shakira revela su secreto de belleza
Shakira muestra rutina de belleza durante sus shows (Foto: AFP)

Shakira, quien continúa con su tour por varios países “Las Mujeres Ya No Lloran”, publicó en su cuenta de Instagram un video para sus más de 93 millones de seguidores, donde muestra su rutina de belleza.

Artículos relacionados

Así es la rutina de belleza durante los shows de Shakira

En el clip, se le puede ver realizando un masaje facial en la zona de los ojos, retoca su maquillaje con un poco de labial y lápiz en su ceja, se hidrata con un sorbo de agua, mientras su equipo arregla su cabello.

Artículos relacionados

Sin duda, el video ya acumula miles de ‘me gusta’ y los comentarios de elogios no se hicieron esperar: “Qué profesional es, se ve tan fresca y relajada”, le dice un internauta, “Cómo se levanta las cejas…la amoooo”, “Nos encanta que nos muestres el backstage, te ves increíble!”.

Shakira se prepara para despedir su gira en CDMX junto a Danna Paola

La barranquillera se prepara para cerrar con broche de oro su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. El próximo 18 de septiembre, la cantante ofrecerá su último concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, convirtiéndose en la primera artista en realizar dos presentaciones de la misma gira en este icónico recinto.

Artículos relacionados

A través de sus redes sociales, Shakira compartió su emoción por esta fecha: “¡12 conciertos en el estadio GNP! Esta será mi última presentación aquí y ha sido una experiencia realmente inolvidable cantar para ustedes”.

Shakira revela su secreto de belleza
La rutina express de Shakira durante sus shows. (Foto: AFP)

Para hacer de este cierre un momento aún más especial, la artista anunció que contará con la participación de Danna Paola como invitada en el escenario, interpretando juntas el exitoso tema Soltera.

Aunque esta colaboración no es nueva para los fans: el pasado 26 de agosto, ambas sorprendieron al público al interpretar Soltera juntas durante una de las fechas previas de la gira.

¡Shakira sigue haciendo historia! La cantante colombiana se convirtió en la artista latina más premiada en los 41 años de los MTV Video Music Awards. El pasado domingo 7 de septiembre, ganó en la categoría Mejor Video Latino por Soltera, tema de su último álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

Shakira revela su secreto de belleza
Rutina de belleza de Shakira antes del show. (Foto: AFP)

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Shakira reveló que sufrió toxoplasmosis en su embarazo Shakira

La toxoplasmosis, la enfermedad que Shakira enfrentó en su embarazo y afectó a su hijo

La toxoplasmosis es una enfermedad que puede afectar el embarazo y poner en riesgo la salud del bebé.

Destinos turísticos en Colombia atraen a viajeros locales y extranjeros Viral

Lloró, Chocó y Gutiérrez, Cundinamarca entre los 14 destinos emergentes que sorprenden en Colombia

Viajeros descubren en Colombia 14 destinos emergentes que unen naturaleza, cultura y experiencias locales únicas.

¿Por qué pilates es el ejercicio de moda? Salud y Belleza

Pilates: conoce su historia, beneficios y todo lo que debes saber del ejercicio de moda

La moda de hacer Pilates crece en redes sociales y estudios muestran que mejora postura, fuerza y bienestar mental.

Lo más superlike

Paola Jara presumió sus 7 meses de embarazo Paola Jara

Paola Jara celebró sus 7 meses de embarazo con emotiva foto: "Mi bendición"

La cantante Paola Jara mostró cómo luce a sus siete meses de embarazo y sorprendió al revelar cómo ha sido esta etapa.

Netflix anuncia la tercera temporada de 'Merlina Talento internacional

Netflix anuncia la tercera temporada de 'Merlina': ¿a qué se debe tanta espera?

Falleció la mamá del cantante Juanes Juanes

Esta fue la última publicación de Juanes junto a su mamá antes de su fallecimiento

Selección Colombia Selección Colombia

Empieza la venta de boletas para el Mundial 2026: fechas, requisitos, precios, tipos

Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaparece con drástico cambio en su rostro, ¿qué se hizo?