VIDEO | Así se prepara Shakira tras bambalinas: su ritual de belleza antes de conquistar su público

Shakira, quien continúa con su tour por varios países “Las Mujeres Ya No Lloran”, publicó en su cuenta de Instagram un video para sus más de 93 millones de seguidores, donde muestra su rutina de belleza.

Así es la rutina de belleza durante los shows de Shakira

En el clip, se le puede ver realizando un masaje facial en la zona de los ojos, retoca su maquillaje con un poco de labial y lápiz en su ceja, se hidrata con un sorbo de agua, mientras su equipo arregla su cabello.

Sin duda, el video ya acumula miles de ‘me gusta’ y los comentarios de elogios no se hicieron esperar: “Qué profesional es, se ve tan fresca y relajada”, le dice un internauta, “Cómo se levanta las cejas…la amoooo”, “Nos encanta que nos muestres el backstage, te ves increíble!”.

Shakira se prepara para despedir su gira en CDMX junto a Danna Paola

La barranquillera se prepara para cerrar con broche de oro su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. El próximo 18 de septiembre, la cantante ofrecerá su último concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, convirtiéndose en la primera artista en realizar dos presentaciones de la misma gira en este icónico recinto.

A través de sus redes sociales, Shakira compartió su emoción por esta fecha: “¡12 conciertos en el estadio GNP! Esta será mi última presentación aquí y ha sido una experiencia realmente inolvidable cantar para ustedes”.

Para hacer de este cierre un momento aún más especial, la artista anunció que contará con la participación de Danna Paola como invitada en el escenario, interpretando juntas el exitoso tema Soltera.

Aunque esta colaboración no es nueva para los fans: el pasado 26 de agosto, ambas sorprendieron al público al interpretar Soltera juntas durante una de las fechas previas de la gira.

¡Shakira sigue haciendo historia! La cantante colombiana se convirtió en la artista latina más premiada en los 41 años de los MTV Video Music Awards. El pasado domingo 7 de septiembre, ganó en la categoría Mejor Video Latino por Soltera, tema de su último álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.