Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Selena Gomez reveló que padece de una nueva enfermedad como consecuencia del lupus

Selena Gomez confesó que debido a esta enfermedad que padece tuvo que diseñar envases accesibles para su marca 'Rare Beauty'.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Selena Gomez en el estreno mundial de la noche de apertura de "Selena Gomez: My Mind And Me"
Selena Gomez reveló que el lupus le desarrolló una nueva enfermedad. (Foto: Jon Kopaloff/Getty Images/AFP)

La cantante estadounidense Selena Gomez ha sorprendido a sus seguidores tras revelar, en medio de un pódcast, que tiene una nueva enfermedad que se le desarrolló como consecuencia del lupus.

Artículos relacionados

¿Cuál es la nueva enfermedad que padece Selena Gomez?

Recientemente, la exestrella de Disney ha conmovido a sus millones de seguidores, al confesar en entrevista con Amy Poehler en su pódcast 'Good Hang with Amy Poehler', que ahora sufre de artritis como consecuencia del lupus que le fue diagnosticada en 2013.

Selena Gomez en losMTV Video Music Awards 2023
Selena Gomez confesó que debido a su nueva enfermedad, tuvo que diseñar su marca 'Rare Beauty' con envases accesibles. (Foto: AFP/ Angela Weiss)

De acuerdo con las palabras de la intérprete de 'Calm Down', esta nueva afección la llevaron a que sus productos de Rare Beauty fueran diseñados pensando en aquellos seguidores que padecen la misma enfermedad.

Pues contó que un día intentando abrir una botella de agua sufrió mucho dolor, por lo que esto le dio la idea de crear su marca con envases accesibles.

Sin querer, hicimos los productos fáciles de abrir y después nos dimos cuenta: estos deben ser así. Empezamos a crear cada producto pensando en quienes tienen problemas de destreza”, expresó.

Artículos relacionados

¿Cómo ha sobrellevado la enfermedad del lupus y artritis Selena Gomez?

La artista ha declarado que se encuentra en tratamiento médico desde que fue diagnosticada, pero que vivir con estas enfermedades ha sido muy doloroso, ya que a menudo se despierta con intensos dolores en las articulaciones que la hacen llorar.

Además, reveló que los medicamentos y tratamientos que sigue han provocado fluctuaciones en su peso, aspecto por el cual ha recibido múltiples críticas a lo largo del tiempo.

Selena Gomez en el estreno de la película 'Lola' en el teatro Bruin
Selena Gomez aseguró que el tratamiento y medicamentos para controlar el lupus y la artritis, le generó cambios de peso. (Foto: AFP/ Lisa O’Connor)

Artículos relacionados

¿Qué es la artritis, enfermedad que padece Selena Gomez?

La artritis que padece Selena, es una inflamación de las articulaciones que provoca dolor, rigidez e hinchazón, afectando la movilidad y la calidad de vida.

Esta afección puede surgir por distintos motivos, como el desgaste natural del cartílago con la edad, factores genéticos, infecciones o enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmunológico ataca por error los tejidos del propio cuerpo.

Los tipos más comunes incluyen la osteoartritis, provocada por el desgaste articular, y la artritis reumatoide, de origen autoinmune, ambos causando inflamación crónica y molestias constantes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Falleció la mamá del cantante Juanes Juanes

Esta fue la última publicación de Juanes junto a su mamá antes de su fallecimiento

El cantante Juanes había dedicado una emotiva publicación a Alicia Vásquez en el que resaltó su rol como mamá.

Beéle mostró el récord que logró con su música Talento nacional

Beéle sorprendió a sus seguidores al mostrar el récord que logró tras polémica

El cantante Beéle recibió importante noticia sobre su carrera musical y así reaccionó en sus redes sociales.

Beele reaparece en redes sociales Talento nacional

Beéle reapareció con contundente mensaje: "Estoy en la mía"

El artista Beéle volvió a redes sociales presumiendo importante logro en su carrea musical.

Lo más superlike

Paola Jara presumió sus 7 meses de embarazo Paola Jara

Paola Jara celebró sus 7 meses de embarazo con emotiva foto: "Mi bendición"

La cantante Paola Jara mostró cómo luce a sus siete meses de embarazo y sorprendió al revelar cómo ha sido esta etapa.

Netflix anuncia la tercera temporada de 'Merlina Talento internacional

Netflix anuncia la tercera temporada de 'Merlina': ¿a qué se debe tanta espera?

Shakira reveló que sufrió toxoplasmosis en su embarazo Shakira

La toxoplasmosis, la enfermedad que Shakira enfrentó en su embarazo y afectó a su hijo

Selección Colombia Selección Colombia

Empieza la venta de boletas para el Mundial 2026: fechas, requisitos, precios, tipos

Ángela Aguilar llega al 37° Premio Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaparece con drástico cambio en su rostro, ¿qué se hizo?