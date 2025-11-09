Selena Gomez reveló que padece de una nueva enfermedad como consecuencia del lupus

La cantante estadounidense Selena Gomez ha sorprendido a sus seguidores tras revelar, en medio de un pódcast, que tiene una nueva enfermedad que se le desarrolló como consecuencia del lupus.

¿Cuál es la nueva enfermedad que padece Selena Gomez?

Recientemente, la exestrella de Disney ha conmovido a sus millones de seguidores, al confesar en entrevista con Amy Poehler en su pódcast 'Good Hang with Amy Poehler', que ahora sufre de artritis como consecuencia del lupus que le fue diagnosticada en 2013.

Selena Gomez confesó que debido a su nueva enfermedad, tuvo que diseñar su marca 'Rare Beauty' con envases accesibles. (Foto: AFP/ Angela Weiss)

De acuerdo con las palabras de la intérprete de 'Calm Down', esta nueva afección la llevaron a que sus productos de Rare Beauty fueran diseñados pensando en aquellos seguidores que padecen la misma enfermedad.

Pues contó que un día intentando abrir una botella de agua sufrió mucho dolor, por lo que esto le dio la idea de crear su marca con envases accesibles.

Sin querer, hicimos los productos fáciles de abrir y después nos dimos cuenta: estos deben ser así. Empezamos a crear cada producto pensando en quienes tienen problemas de destreza”, expresó.

¿Cómo ha sobrellevado la enfermedad del lupus y artritis Selena Gomez?

La artista ha declarado que se encuentra en tratamiento médico desde que fue diagnosticada, pero que vivir con estas enfermedades ha sido muy doloroso, ya que a menudo se despierta con intensos dolores en las articulaciones que la hacen llorar.

Además, reveló que los medicamentos y tratamientos que sigue han provocado fluctuaciones en su peso, aspecto por el cual ha recibido múltiples críticas a lo largo del tiempo.

Selena Gomez aseguró que el tratamiento y medicamentos para controlar el lupus y la artritis, le generó cambios de peso. (Foto: AFP/ Lisa O’Connor)

¿Qué es la artritis, enfermedad que padece Selena Gomez?

La artritis que padece Selena, es una inflamación de las articulaciones que provoca dolor, rigidez e hinchazón, afectando la movilidad y la calidad de vida.

Esta afección puede surgir por distintos motivos, como el desgaste natural del cartílago con la edad, factores genéticos, infecciones o enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmunológico ataca por error los tejidos del propio cuerpo.

Los tipos más comunes incluyen la osteoartritis, provocada por el desgaste articular, y la artritis reumatoide, de origen autoinmune, ambos causando inflamación crónica y molestias constantes.