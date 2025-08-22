Selena Gomez habló de su mayor sueño 'convertirse en madre'

Selena Gomez volvió a abrir su corazón y conmovió a millones de seguidores alrededor del mundo al hablar sobre uno de los sueños más importantes de su vida, la maternidad.

¿Qué dijo Selena Gómez sobre su deseo de ser madre?

La cantante y actriz, de 32 años, reconoció que convertirse en madre es un deseo que la acompaña desde hace mucho tiempo y que no ha perdido la esperanza de hacerlo realidad, aunque deba buscar caminos distintos a los tradicionales.

Con honestidad, Selena confesó que la maternidad es un anhelo que guarda desde hace años. Sus fans la apoyan incondicionalmente. Foto AFP/ Michael Tran

Durante su participación en el pódcast On Purpose with Jay Shetty, difundido el 24 de marzo, la artista no solo habló de su compromiso con el productor musical Benny Blanco, con quien oficializó su relación en diciembre de 2023, sino también de cómo se imagina su futuro familiar.

¿Cuáles son las opciones que Selena ha considerado viables para cumplir con su anhelo de convertirse en madre?

Aunque ha reconocido que podría enfrentar dificultades para concebir de forma natural, la cantante dejó claro que eso no la detendrá, y con firmeza explicó que existen alternativas que le brindan esperanza.

Selena Gómez, cantante y actriz de 32 años compartió que sueña con ser mamá y que buscará hacerlo realidad, aun con caminos diferentes. Foto AFP/ Valerie Macon

Cabe recordar que, antes de iniciar su noviazgo con Benny Blanco, Selena había pasado varios años soltera y, en ese tiempo, incluso pensó en la adopción como una vía para cumplir su anhelo de ser madre.

¿Cómo es la situación sentimental actual de Selena Gómez?

Hoy, con una relación estable y un proyecto de vida en pareja, sus palabras cobran un sentido diferente, se trata de un sueño que siente cada vez más cercano, y la sinceridad con la que se expresó no pasó desapercibida para sus admiradores, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y cariño.

Para muchos, la artista se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y valentía, ya que no teme hablar de sus luchas personales ni de los obstáculos que enfrenta, siempre con una mirada llena de esperanza.

Más allá de su exitosa carrera en la música y la actuación, Selena Gomez se muestra cada vez más auténtica, compartiendo facetas íntimas de su vida. Y aunque el camino hacia la maternidad pueda ser distinto al que imaginó en un principio, lo cierto es que la artista mantiene intacta la ilusión de algún día escuchar la palabra “mamá” dirigida a ella.