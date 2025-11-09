Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ester Expósito y Paris Jackson se reencuentran en Barcelona tras su distante encuentro de hace un año

Ester Expósito y Paris Jackson volvieron a coincidir en Barcelona, tras la fría y distante reunión que tuvieron hace un año.

Ester Expósito y Paris Jackson
Ester Expósito y Paris Jackson se reencontraron en Barcelona en el desfile de Desigual. (Foto: Dominik Magdziak/Getty Images/AFP | Foto: AFP / Tiziana Fabi)

En junio de 2024, Ester Expósito y Paris Jackson coincidieron en el desfile de Desigual en Barcelona, donde su actitud distante y fría no pasó desapercibida. Un año después, ambas volvieron a verse, despertando gran expectación por su reencuentro.

¿Cómo fue el reencuentro entre Ester Expósito y Paris Jackson en el desfile de Desigual?

Grande era la expectativa por el reencuentro entre la actriz española y la hija del Rey del Pop, pues fue hace un año, en la celebración de los 40 años de la marca, que las famosas se dejaron ver en un distanciamiento frío y tenso que quedó captado y le dio la vuelta al mundo.

Paris Jackson asiste a la 32.ª fiesta anual de los Premios Óscar 2024
Paris Jackson, hija del recordado 'Rey del Pop' se mostró alegre al ver a la actriz española. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

Sin embargo, para esta oportunidad, Paris llegó al evento con un semblante diferente al del año pasado, y al ver que su compañera de campaña entró al recinto donde se realizaría el desfile, se levantó de su silla y decidió abrazarla y entablaron una armoniosa y curiosa conversación.

Luego, juntas se sentaron para disfrutar del show y en medio de este compartieron una que otra risa y hasta posaron muy alegres para los medios que cubrían el evento.

¿Qué dijo Ester Expósito sobre su reencuentro con Paris Jackson?

Al finalizar el evento, que contó con la presencia de celebridades como Becky G, Nicki Nicole y Rauw Alejandro, entre otros, los medios abordaron a la actriz de Élite para preguntarle sobre lo ocurrido el año pasado en comparación con la reciente escena.

Ester Expósito llega al estreno de la película "Emilia Pérez" en la 77ª edición del Festival de Cine de Cannes
Ester Expósito reveló las razones por las cuales hubo un distanciamiento con Paris Jackson en 2024. (Foto: AFP/ Loic Venance)

La modelo de 25 años aclaró que nunca existió enemistad entre ambas y que la incomodidad mostrada entonces se debió a la presión de estar siendo filmadas constantemente.

Asimismo, destacó que esta vez pudieron disfrutar del encuentro con total naturalidad, compartiendo risas y momentos de complicidad que reflejaron la buena relación que mantienen fuera de las cámaras.

Y así lo dejaron ver en sus redes sociales, donde compartieron la misma fotografía en sus instastories sacando el dedo del medio, demostrando que lo del año pasado quedó en momento viral.

¿Qué es el desfile de Desigual al que asistieron Ester Expósito y Paris Jackson?

El desfile de Desigual es un evento de moda organizado por la reconocida marca española, en el que se presentan sus últimas colecciones sobre la pasarela.

Durante el espectáculo, modelos muestran las prendas con diseños coloridos y llamativos, reflejando el estilo único de la marca.

Además, estos desfiles suelen contar con la presencia de celebridades, medios de comunicación y público interesado en tendencias, convirtiéndose en una plataforma tanto para promocionar la moda como para generar encuentros sociales y mediáticos.

