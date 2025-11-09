Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así respondió la Toxi Costeña a quien le dijo que se viste como Karina

La Toxi Costeña reaccionó luego de que le dijeran que se viste igual que su excompañera Karina García.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
La Toxi Costeña y Karina García
La Toxi Costeña habla de vestirse como Karina García/Canal RCN

La cantante la Toxi Costeña respondió sin filtros a una seguidora que le aseguró que se viste igual que la influenciadora Karina García.

¿Cuál fue el comentario que recibió la Toxi Costeña sobre Karina García?

La artista activó la herramienta de preguntas por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi un millón de seguidores, y allí una usuaria no dudó en mencionarle a su excompañera del reality en La casa de los famosos Colombia.

La Toxi Costeña sobre vestirse como Karina

"Mami pero tienes hasta la ropa igualita a Karina", fue el mensaje que recibió, a lo que ella no dudó en reaccionar.

¿Cómo reaccionó la Toxi Costeña sobre vestirse igual que Karina García?

La creadora de contenido decidió contestarle muy a su manera indicando que a ambas les dieron varias prendas similares debido a su participación en la competencia, la cual ganó el cantante Altafulla.

Además, detalló que ella compra su ropa online de manera económica, sugiriendo que quizás la influenciadora también compraría ropa allí.

"Hubo marcas que nos mandaron ropa igual o parecida que no me voy a dejar de poner por darte gusto a ti desgraci*** (...) tendrías que decirle a esa persona que deje de comprar ropa en sh** para que no coincidamos", le dijo.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la respuesta de la Toxi Costeña sobre vestirse como Karina?

Varios seguidores decidieron opinar luego de conocer sus declaraciones, donde muchos la apoyaron y detallaron que no deberían criticar su forma de vestir ni compararla, otros la aconsejaron sobre no contestar a dichos mensajes, mientras que otros no tardaron en criticarla y reiterar que ella imitaría a la paisa.

La Toxi Costeeña sobre imitar a Karina

Cabe recordar que, las famosas no quedaron con una buena relación luego de La casa de los famosos Colombia, donde en las últimas semanas de convivencia fueron rivales y protagonizaron varias diferencias.

Por ahora, la Toxi Costeña sigue despejando dudas de sus seguidores, entreteniendo a sus fanáticos con su contenido en redes sociales y trabajando en nueva música, con las que espera seguir cautivando a sus fieles admiradores y sumar miles de reproducciones en las diferentes plataformas streaming.

